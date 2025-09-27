Acasă » Horoscop » Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba

Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care intră în conflicte grave absolut degeaba

De: Bianca Drăgan 27/09/2025 | 16:12

Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Finalul de săptămână nu aduce vești bune pentru toți nativii. Unii dintre ei vor intra în conflicte grave, fără să aibă vreo miză. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte!

Berbec

Astăzi, riscă să te implici în conflicte inutile, iar impulsivitatea ta poate duce la probleme mari. Nu te lăsa pradă nervilor, pentru că vei avea de pierdut.

Taur

Ai tendința să fii prea încăpățânat și să refuzi să asculți alte opinii, ceea ce te va izola de cei dragi și te va împiedica să găsești soluții eficiente.

Gemeni

Comunicarea ta va fi dezechilibrată și vei spune lucruri pe care mai târziu le vei regreta. Nu te baza prea mult pe cuvintele tale astăzi.

Rac

Emoțiile te vor copleși, iar starea ta de spirit negativă poate afecta relațiile cu cei din jur. Evită să te implici în conflicte emoționale.

Leu

Eforturile tale vor fi în zadar, iar mândria ta te va împiedica să ceri ajutorul sau să recunoști greșelile. Răbdarea nu este punctul tău forte azi.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Fecioară

Detaliile te vor însoți prea mult și vei deveni obsesiv, ceea ce va duce la pierderea perspectivei generale și la frustrări inutile.

Balanță

Deciziile tale vor fi influențate de indecizie și îndoieli, ceea ce va duce la oportunități ratate și la o stare de confuzie.

Scorpion

Sentimentele intense te pot face să reacționezi excesiv, provocând tensiuni și neînțelegeri în jurul tău.

Săgetător

Nesiguranța și dorința de evadare te vor face să te simți blocat și neproductiv, pierzând din vedere responsabilitățile importante.

Capricorn

Ai putea fi prea critic cu cei din jur, ceea ce va duce la rănirea relațiilor și la izolare socială.

Vărsător

Originalitatea ta va fi folosită într-un mod negativ, iar ideile tale vor fi percepute ca fiind excentrice și nepractice, isolându-te.

Pești

Visurile și intuiția ta vor fi înșelătoare astăzi, iar perfecționismul te va împiedica să faci pași concreți în direcția dorită.

