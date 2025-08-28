Horoscop 29 august 2025. Zodia care este surprinsă cu o vacanță scumpă

Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte.

Berbec

Ai parte de o zi superbă în cuplu. Partenerul te duce într-o vacanță de vis, iar totul decurge ca la carte. Relaxează-te după atâta muncă!

Taur

Este o zi bună pentru a te concentra pe aspectele practice ale vieții tale. Economisește timp pentru relaxare și pentru activități care îți aduc bucurie. Ai grijă la detalii în tot ce faci.

Gemeni

Îți vei exprima cu ușurință gândurile și vei primi informații valoroase de la cei din jur. Profită de acest moment pentru a clarifica anumite situații.

Rac

Emoțiile tale pot fi mai intense, dar acestea te pot ajuta să înțelegi mai bine nevoile celor din jur. Îngrijește-ți sufletul și fii atent la semnalele corpului tău.

Leu

Este o zi perfectă pentru a-ți demonstra creativitatea și pentru a străluci în fața celor dragi. Încrederea în tine te va ajuta să atingi obiective importante. Nu uita să împărtășești și altora din energia ta.

Fecioară

Ai putea simți nevoia de ordine și organizare. Folosește această energie pentru a finaliza proiectele începute și pentru a-ți planifica viitorul. Fii atent la detalii, dar nu exagera.

Balanță

Relațiile personale și cele profesionale vor fi în centrul atenției. Încearcă să găsești echilibrul între dorința de armonie și nevoia de a-ți exprima opinia. Dialogul va fi benefic.

Scorpion

Ascultă-ți instinctele și nu te teme să te exprimi sincer. Emoțiile pot fi intense, dar te vor ajuta să iei decizii importante.

Săgetător

Ai o dorință puternică de aventură și descoperire. Folosește această energie pentru a explora noi oportunități și pentru a-ți lărgi orizonturile. Fii deschis la experiențe noi.

Capricorn

Este momentul să te concentrezi pe stabilitate și pe realizarea obiectivelor tale pe termen lung. Muncă și răbdare te vor conduce spre succes. Nu uita să acorzi timp și pentru relaxare.

Vărsător

Încearcă să colaborezi cu ceilalți și să împărtășești viziunile tale. Creativitatea ta te va ajuta să găsești soluții ingenioase.

Pești

Ai grijă la semnalele din interiorul tău și ascultă-ți intuiția. Este o zi bună pentru a te conecta cu sufletul tău și pentru a te dedica activităților care îți aduc liniște și satisfacție.