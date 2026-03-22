Horoscop chinezesc azi, 22 martie 2026. Calul simte vântul favorabil iar Șobolanul descoperă bani acolo unde credea că nu mai are

Calul nu întreabă dacă e momentul potrivit. El simte vântul, îl citește cu tot corpul și pornește. Nu din nesăbuință, ci din acea încredere viscerală în propriile instincte pe care puțini o au și mai puțini îndrăznesc să o urmeze. Ziua de azi poartă în ea exact această energie, a pornirilor curajoase, a direcțiilor clare și a celor care au așteptat destul. Fiecare zodie primește câte un fir din acest vânt favorabil, unele mai puternic, altele mai discret, dar nimeni nu rămâne nemișcat.

Horoscop chinezesc azi, 22 martie 2026.

Calul

1942 · 1954 · 1966 · 1978 · 1990 · 2002 · 2014 · 2026

Foc

Azi ești în propriul tău element, vântul bate exact în direcția în care vrei să mergi și fiecare pas pe care îl faci are o greutate și o claritate pe care nu le-ai simțit de mult timp. O oportunitate profesională se deschide în fața ta cu o naturalețe care te surprinde, parcă ar fi așteptat ea să fii pregătit, nu invers. Pe plan financiar, o sursă de venit pe care o neglijai capătă azi o dimensiune concretă și mai generoasă decât estimai, ia-o în serios. În dragoste, energia ta de azi este contagioasă în cel mai bun sens, intri undeva și ceva se luminează fără să dai niciun semnal explicit. Seara, nu sta pe loc, mișcă-te, dansează, ieși afară, corpul tău are nevoie de libertate la fel de mult ca sufletul.

Șobolanul

1936 · 1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020

Apa

O verificare atentă a situației tale financiare scoate la iveală azi o sumă sau o resursă pe care o uitaseși sau pe care o socoteai pierdută, și bucuria acestei descoperiri este cu atât mai mare cu cât nu o așteptai. Mintea ta funcționează azi cu o claritate neobișnuită, iar această claritate îți permite să rezolvi în câteva ore ceva ce tergiversai de săptămâni. O conversație cu un prieten sau un coleg deschide o direcție pe care nu o luaseși în calcul, ascult-o până la capăt înainte să o judeci. În planul relațiilor, cineva din viața ta caută apropierea ta fără să știe cum să o ceară, tu știi oricum. Seara aduce o satisfacție liniștită, tipul acela de bine pe care nu poți să îl explici dar îl simți în tot corpul.

Șarpele

1941 · 1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013 · 2025

Foc

O propunere ajunge la tine azi pe un canal neașteptat și are în ea mai mult decât lasă să se vadă la prima vedere, intuiția ta o recunoaște imediat și îți spune să nu o refuzi înainte să o înțelegi complet. Puterea ta de observație este azi la nivelul maxim, citești oamenii, situațiile și subtextele cu o precizie care îi lasă pe cei din jur cu sentimentul că știi mai mult decât spui, și de obicei este adevărat. Pe plan financiar, o mișcare discretă și bine calculată poate aduce un câștig real până la sfârșitul săptămânii, nu o amâna. În dragoste, există ceva nerostit între tine și o persoană importantă din viața ta, azi este o zi bună să îi dai glas. Noaptea ta este densă și plină de vise care merită notate dimineața.

Bivolul

1937 · 1949 · 1961 · 1973 · 1985 · 1997 · 2009 · 2021

Pământ

Ziua de azi îți aduce confirmarea că direcția pe care o urmezi cu atâta consecvență are sens, chiar dacă nimeni din jur nu a spus-o explicit până acum și chiar dacă tu însuți ai îndoit-o uneori în momentele de oboseală. O sarcină amânată din prudență excesivă devine azi mai ușoară decât o anticipai odată ce îi dai primul impuls, iar primul pas este singurul cu adevărat dificil. Pe plan financiar, o decizie care tergiversa capătă claritate, momentul este mai bun decât crezi și mai sigur decât îți pare din interior. Familia are nevoie azi de prezența ta caldă și reală, nu de cea eficientă și organizată, există o diferență și cei dragi o simt imediat. Seara, odihnește-te fără vinovăție, ai câștigat-o din plin.

Tigrul

1938 · 1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010 · 2022

Lemn

Instinctele tale sunt azi la cel mai înalt nivel de acuitate, nu le pune la îndoială și nu cere permisiunea nimănui să le urmezi, pentru că tocmai ezitarea este singurul lucru care te poate costa azi. O oportunitate se prezintă sub un aspect modest, aproape banal, dar tu o recunoști din prima privire, acționează rapid și fără să supraanalizezi. Pe plan financiar, o îndrăzneală calculată aduce azi mai mult decât o săptămână de prudență, calibrează-ți riscul și fă pasul. În relații, sinceritatea ta dezarmantă face mai mult decât orice strategie elaborată, spune ce simți direct și fără ambalaje. Seara aduce o liniște câștigată, tipul acela de calm care vine numai după ce ai dat tot ce aveai.

Iepurele

1939 · 1951 · 1963 · 1975 · 1987 · 1999 · 2011 · 2023

Lemn

Blândețea ta este azi un scut mai solid decât orice armură, și cei care încearcă să o confunde cu slăbiciunea vor înțelege greșeala lor până la sfârșitul zilei fără ca tu să fi ridicat vocea. O situație care părea fără ieșire se deschide printr-o ușă pe care nu o vedeai pentru că stăteai prea aproape de ea, un pas înapoi îți schimbă complet perspectiva. Pe plan financiar, o economie neașteptată sau o resursă uitată apare la momentul potrivit, nu o neglija în graba de a căuta lucruri mai mari. Creativitatea ta este azi la cotă maximă, orice proiect pe care îl atingi poartă o amprentă rafinată care vine firesc și fără efort. Seara aduce o pace dulce pe care nu o poți cumpăra, doar câștiga trăind cu autenticitate.

Dragonul

1940 · 1952 · 1964 · 1976 · 1988 · 2000 · 2012 · 2024

Pământ

Energia ta de azi este imensă și frumoasă, dar împrăștiată pe prea multe direcții simultan, iar arta zilei constă în a alege un singur front important și a-l lucra cu toată puterea în loc să câștigi câte puțin pe zece fronturi deodată. Un coleg sau un partener vine cu o idee care te irită la prima vedere tocmai pentru că atinge un adevăr pe care tu îl știai dar nu voiai să îl recunoști, ascult-o până la capăt. Pe plan financiar, graba de azi poate costa mai mult decât economisești prin viteză, ia-ți o oră în plus înainte de orice decizie importantă. În dragoste, un gest mic și neașteptat bate orice declarație pregătită cu zile înainte. Noaptea aduce vise dense și bogate, ține ceva la îndemână să notezi dimineața.

Capra

1943 · 1955 · 1967 · 1979 · 1991 · 2003 · 2015

Pământ

Frumosul vine la tine azi fără să bați la ușa lui, o culoare, o melodie auzită în trecere, o frază care se lipește de inimă cu o precizie pe care nu o poți explica și nu trebuie să o explici. Un proiect creativ blocat de săptămâni primește azi cheia de care avea nevoie, nu dintr-o inspirație fulminantă, ci dintr-un detaliu mic pe care îl vedeai de mult fără să îl privești cu adevărat. Pe plan financiar, talentul tău are o valoare comercială pe care o subestimezi constant, azi cineva ți-o spune cu cifre concrete și merită să asculți. În relații, cere ce ai nevoie cu voce tare, nu în șoaptă, Capra tace prea mult și suferă în tăcere mai mult decât merită oricine. Seara, lasă ceva neterminat în mod deliberat, mâine va fi mai bun.

Maimuța

1944 · 1956 · 1968 · 1980 · 1992 · 2004 · 2016

Metal

Inteligența ta funcționează azi ca un instrument de precizie și ai grijă să o folosești pentru a rezolva probleme reale, nu pentru a câștiga dispute care nu contează pe termen lung. Un prieten are nevoie de tine fără să o spună explicit, tu știi oricum pentru că citești între rânduri mai bine decât oricine din cercul tău. Pe plan financiar, o informație la care ai acces înainte de ceilalți îți oferă un avantaj real, folosește-l cu discernământ și fără să îl etalezi inutil. Iubirea cere azi să cobori din capul tău și să intri în inima ta, nu ca performanță, ci ca alegere simplă și repetabilă. Noaptea, oprește ecranele mai devreme și vei câștiga o dimineață de mâine incomparabil mai clară și mai bună.

Cocoșul

1945 · 1957 · 1969 · 1981 · 1993 · 2005 · 2017

Metal

Ochii tăi văd azi detalii pe care toată lumea le-a trecut cu vederea, iar această capacitate de a citi ce nu se vede este cel mai valoros instrument pe care îl ai în această zi și nu ar trebui să îl ții pentru tine. Nu te lăsa intimidat de cineva care vorbește tare și sigur, cu cât vocea e mai ridicată, cu atât argumentul e mai fragil, și tu ai acest simț bine calibrat de o viață întreagă. Pe plan financiar, o verificare atentă a unui contract sau a unui acord verbal poate scoate la iveală ceva în favoarea ta pe care nu îl știai că există. Corpul tău cere odihnă câștigată, nu o privi ca pe o slăbiciune ci ca pe igienă a performanței, ești de zece ori mai eficient odihnit. Spre seară, o conversație directă îți limpezește mai mult decât o săptămână de analize interioare.

Câinele

1946 · 1958 · 1970 · 1982 · 1994 · 2006 · 2018

Pământ

Loialitatea ta este azi pusă la o probă subtilă, o alegere mică între a fi convenabil și a fi sincer, alege sinceritatea chiar dacă produce un moment de disconfort, pentru că pe termen lung nimeni nu iubește adevărurile spuse pe jumătate. O situație la locul de muncă care te irita de mult timp se limpezește printr-o perspectivă nouă venită de la o sursă neașteptată, rămâi deschis la ea. Pe plan financiar, o recompensă meritată de mult timp se pune în mișcare azi, fii pregătit să o primești fără să te întrebi dacă o meriți, o meriți. Acasă, prezența ta fizică și reală contează mai mult azi decât orice mesaj trimis din mers sau orice promisiune pentru mai târziu. Seara, stai cu cineva drag fără niciun ecran între voi și fără nicio agendă.

Mistrețul

1947 · 1959 · 1971 · 1983 · 1995 · 2007 · 2019

Apa

Azi mergi drept spre ceea ce vrei cu acea claritate liniștită care nu cere aprobare și nu are nevoie de aplauze, iar tocmai această lipsă de zgomot este ceea ce te face azi mai convingător decât oricine altcineva din cameră. O oportunitate pe care o așteptai fără să o forțezi se materializează în sfârșit, simplă și solidă, exact pe măsura ta și a răbdării pe care ai investit-o. Pe plan financiar, o sumă sau o resursă blocată se eliberează, fii pregătit să acționezi rapid când momentul vine fără să îl lași să treacă din prudență excesivă. În relații, generozitatea ta naturală dezarmează un conflict înainte să apuce să înceapă, cineva din viața ta îți este recunoscător fără să găsească cuvintele potrivite pentru a o spune. Seara aduce o împlinire tăcută și profundă, tipul acela de satisfacție care nu are nevoie să fie anunțată nimănui pentru a fi reală.

