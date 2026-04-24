Acasă » Știri » Horoscop chinezesc azi, 24 aprilie 2026: zodia care riscă probleme de sănătate. Energia Dragonului de Pământ îi spune să mai facă o pauză

De: Irina Maria Daniela 24/04/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 24 aprilie 2026. Este o Zi de Stabilire sub influența energiei Dragonului de Pământ. Totul pare că începe, în sfârșit, să se așeze cum trebuie! Află și tu, în rândurile următoare, ce îți rezervă astrele din punct de vedere al zodiacului chinezesc. 

Zilele de Stabilire sunt cele mai bune pentru noi începuturi. În aceste zile, nu trebuie să arăți emoții slabe sau ezitare. Trebuie să mergi înainte cu inima plină de pasiune. Energia Focului din 2026 te impulsionează să-ți canalizezi energia de tip Marte, afirmându-ți dorința de a trece la acțiune. Trebuie să faci tu primul pas. Energia Calului încurajează acțiuni rapide, motivate de dorința de libertate.

Șobolan

Azi preferi să eviți conflictele, dar uneori este bine să îți susții punctul de vedere. Dacă trebuie să ripostezi, încearcă să rămâi stăpân pe tine. Refuză să fii copilăros, agresiv sau imatur. Poți să îți exprimi sentimentele într-un mod echilibrat, potrivit horoscope.com. Păstrează-ți simțul umorului!

Bivol

Îmbrățișează un nou spirit de optimism, nu lăsa lucrurile să te descurajeze astăzi. O comunicare directă poate aduce rezultate mai bune decât te-ai aștepta. Cunoaște-ți limitele și fii realist în ceea ce privește ce și cât poți face. Distragerile și schimbările de plan pot aduce oportunități binevenite.

Tigru

Cea mai mare satisfacție va veni din folosirea energiei tale pentru a rezolva o problemă complicată. Este mai bine să rămâi calm. Concentrează-te pe aspecte concrete și nu te lăsa condus de emoții puternice. Atitudinea altora poate părea nerezonabilă, dar îți poți menține direcția corectă.

Iepure

Ziua de 24 aprilie poate aduce o atmosferă de apreciere reciprocă. O energie activă te susține să faci planuri și să faci un pas înainte. Ai multe de oferit celor din jur. Caută noi posibilități care te încurajează să ieși din rutină. Avansează în proiectele neterminate din casă sau grădină.

Dragon

Azi te simți în formă maximă! Energia astrelor te încurajează să îți urmezi pasiunile, să te distrezi cu prietenii și să faci planuri îndrăznețe. Nu uita să acționezi și cu prudență. Este un moment excelent să ceri ajutor. Cei din jur îți apreciază concentrarea și atenția la detalii.

Șarpe

Te poți simți limitat de circumstanțe și ușor nesigur în privința următorilor pași. Încearcă să rămâi optimist! Fă tot ce poți cu ceea ce ai la dispoziție. Acceptă lucrurile cu umor. Ai încredere că orice confuzie se va clarifica în curând.

Cal

Este o zi potrivită pentru a încetini ritmul și a te odihni. Ai suficient timp și pentru puțin răsfăț personal, chiar și printre responsabilități. Nu este nevoie de cheltuieli mari. Plăcerile simple aduc cea mai mare satisfacție!

Capră

Fă un pas înainte și încearcă să liniștești tensiunile. Farmecul tău natural te poate ajuta să faci pace sau să găsești un compromis pe placul tuturor. Hai, cu curaj! Nu permite altora să te intimideze. Acționează matur și caută soluții practice.

Maimuță

Este important să îți exprimi emoțiile pozitive și să îți controlezi gândirea negativă. Lasă dezamăgirile să treacă și nu pune la suflet vorbele spuse fără gândire. Când o ușă se închide, alta se deschide. Planifică o întâlnire cu prietenii. Căldura, atenția și umorul tău sunt apreciate.

Cocoș

Generozitatea față de ceilalți nu înseamnă să te sacrifici. Fă ce poți pentru a îmbunătăți viața copiilor pe care îi cunoști. Ia în calcul și realizarea unor cadouri pentru cei dragi. Gesturile simple pot avea un impact puternic și de durată.

Câine

Este o zi potrivită pentru colaborare și comunicare mai bună. Vei avea cele mai bune rezultate dacă împarți responsabilitățile la job sau acasă. Munca în echipă aduce recunoaștere și încredere. Ambiția îi poate face pe unii să lase pe plan secund familia sau relațiile.

Mistreț

Este o zi bună pentru a te gândi la sănătate și formă fizică. Cum îți place rutina, provocarea este să creezi obiceiuri sănătoase. Micile schimbări în alimentație, precum reducerea făinii albe sau a zahărului rafinat, pot deschide drumul către un viitor mai bun, mai sănătos.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: „Nu mai înțelegeam viața”
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 – 5 = 6, mutând un singur băț
Filmul biografic despre Michael Jackson, făcut praf de critici. Reacția dură a familiei înainte de lansare
Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile