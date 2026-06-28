Zodiacul chinezesc aduce noi previziuni astrale pentru zodii, în ziua de duminică, 28 iunie. Nativii vor avea parte de momente plăcute în sânul familiei, cu care vor realiza activități în casă, poate reparații importante, și în grădină. Dar cea mai importantă lecție vine pentru zodia Pești care trebuie să învețe să spună „te iubesc” familiei sale. Află și tu, din rândurile următoare, ce ți-au prezis astrele!

Șobolan

Trebuie să menții un echilibru între muncă, viața socială și timpul personal. Ai o abordare foarte practică, ce îți oferă stabilitate și siguranță. Energia pozitivă a zilei face ca acesta să fie momentul ideal pentru a reflecta asupra vieții tale și pentru a-ți stabili obiective clare pentru viitor. Planurile bine puse la punct și organizarea atentă îți pot aduce noroc.

Bivol

Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii sau pentru activități care îți fac viața mai frumoasă și mai bogată. Nu neglija reparațiile prin casă sau lucrările din grădină. Răbdarea și perseverența în atingerea obiectivelor îți vor aduce rezultate. Fii clar în privința dorințelor tale. Mergi înainte cu încredere și cu prudență. Ai grijă să nu îi incomodezi pe cei din jur.

Tigru

Prima parte a zilei poate fi mai tensionată. Este posibil să eviți o situație neplăcută prefăcându-te că nu există. Menținerea păcii cu orice preț are un cost. Discută cu persoane în care ai încredere și pe care le respecți pentru a găsi cea mai bună soluție. Cei din jur te vor sprijini dacă le vorbești sincer despre ceea ce simți.

Iepure

Relațiile pozitive sunt în prim-plan. Vei avea de câștigat dacă îți extinzi cercul de prieteni din apropierea casei și de la distanță. Multe dintre lucrurile la care ai sperat sau pentru care ai muncit încep să dea rezultate. Vorbește cu entuziasm despre pasiunile tale. Este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate alături de familie.

Dragon

Poate fi o zi foarte relaxantă. Activitățile petrecute în familie vor aduce bucurie și liniște. Profită de ocazie pentru a face ceva frumos pentru copiii sau tinerii din viața ta. Dacă în familie au existat tensiuni sau probleme, este o zi potrivită pentru a lăsa grijile deoparte și a vă bucura de momente plăcute.

Șarpe

O relație fericită înseamnă să iubești sau să apreciezi pe cineva și atunci când apar dificultăți. Capacitatea de a trece împreună peste momentele grele este una dintre cele mai importante calități ale unei relații solide. Uneori este bine să faci un pas înapoi și să îi acorzi persoanei iubite spațiul necesar pentru a rezolva singură anumite probleme.

Cal

Emoțiile tale sunt foarte intense astăzi. Temerile sau convingerile mai vechi despre propria persoană îți pot influența judecata. Poți simți o dorință puternică de a începe sau de a îmbunătăți o relație intimă. Cineva care îți trezește interesul amoros te poate dezamăgi. Cu cât îți găsești mai ușor echilibrul interior și liniștea sufletească, cu atât vei face față mai bine provocărilor.

Capră

Astăzi ai putea avea ocazia să îți folosești intuiția pentru a ajuta o persoană la fel de sensibilă ca tine. Caută motive să râzi, farmecul și simțul tău al umorului îi vor înveseli pe cei din jur. Încearcă să rezolvi cât mai multe lucruri, dar este ok dacă apar mici întârzieri. Nu este nevoie ca totul să fie perfect pentru a avea succes.

Maimuță

Vei găsi o cale de ieșire din cele mai dificile situații. Lasă-ți imaginația să zboare. Prietenii, familia și colegii îți susțin noile planuri și viziuni pentru viitor. Ai putea descoperi proiecte noi sau modalități prin care eforturile actuale să devină mai profitabile. Vorbește deschis despre ceea ce simți, mai ales dacă problemele legate de putere sau control afectează relațiile apropiate.

Cocoș

Chiar și câteva ore petrecute în aer liber pot avea un efect vindecător asupra stării tale. Te poți simți iritat dacă vei fi nevoit să rezolvi problemele altcuiva ca și cum ar fi ale tale. Dacă te simți vulnerabil sau lipsit de energie, reacțiile tale emoționale pot fi mai intense decât de obicei. Avertizează-i pe cei dragi să nu ia prea în serios eventualele izbucniri de moment.

Câine

Firea ta săritoare și generoasă va atrage admirația celor din jur. Fă tot ce poți, dar evită să fii prea critic cu tine însuți. Petrece mai mult timp alături de oameni liniștiți și binevoitori. Vrei să planifici o aventură mai rară împreună cu o persoană aflată departe. În problemele de iubire, ai încredere în intuiția ta.

Mistreț

Casa și familia ocupă un loc special în inima ta. Aceasta poate fi o zi deosebită, mai ales dacă îți faci timp să fii recunoscător pentru ceea ce ai și pentru oamenii importanți din viața ta. Arată-le celor dragi cât de mult le apreciezi sprijinul și contribuția. Nu te teme să le spui simplu și sincer: „Te iubesc.”

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