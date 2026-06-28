Acasă » Horoscop chinezesc » Horoscop chinezesc azi, 28 iunie 2026. Zodia Mistreț trebuie să învețe să spună „te iubesc” familiei sale

Horoscop chinezesc azi, 28 iunie 2026. Zodia Mistreț trebuie să învețe să spună „te iubesc” familiei sale

De: Irina Maria Daniela 28/06/2026 | 07:00
Horoscop chinezesc azi, 28 iunie 2026. Zodia Mistreț trebuie să învețe să spună „te iubesc” familiei sale
Horoscop chinezesc azi, 28 iunie 2026. Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Zodiacul chinezesc aduce noi previziuni astrale pentru zodii, în ziua de duminică, 28 iunie. Nativii vor avea parte de momente plăcute în sânul familiei, cu care vor realiza activități în casă, poate reparații importante, și în grădină. Dar cea mai importantă lecție vine pentru zodia Pești care trebuie să învețe să spună „te iubesc” familiei sale. Află și tu, din rândurile următoare, ce ți-au prezis astrele!

Șobolan

Trebuie să menții un echilibru între muncă, viața socială și timpul personal. Ai o abordare foarte practică, ce îți oferă stabilitate și siguranță. Energia pozitivă a zilei face ca acesta să fie momentul ideal pentru a reflecta asupra vieții tale și pentru a-ți stabili obiective clare pentru viitor. Planurile bine puse la punct și organizarea atentă îți pot aduce noroc.

Bivol

Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii sau pentru activități care îți fac viața mai frumoasă și mai bogată. Nu neglija reparațiile prin casă sau lucrările din grădină. Răbdarea și perseverența în atingerea obiectivelor îți vor aduce rezultate. Fii clar în privința dorințelor tale. Mergi înainte cu încredere și cu prudență. Ai grijă să nu îi incomodezi pe cei din jur.

Tigru

Prima parte a zilei poate fi mai tensionată. Este posibil să eviți o situație neplăcută prefăcându-te că nu există. Menținerea păcii cu orice preț are un cost. Discută cu persoane în care ai încredere și pe care le respecți pentru a găsi cea mai bună soluție. Cei din jur te vor sprijini dacă le vorbești sincer despre ceea ce simți.

Iepure

Relațiile pozitive sunt în prim-plan. Vei avea de câștigat dacă îți extinzi cercul de prieteni din apropierea casei și de la distanță. Multe dintre lucrurile la care ai sperat sau pentru care ai muncit încep să dea rezultate. Vorbește cu entuziasm despre pasiunile tale. Este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate alături de familie.

Dragon

Poate fi o zi foarte relaxantă. Activitățile petrecute în familie vor aduce bucurie și liniște. Profită de ocazie pentru a face ceva frumos pentru copiii sau tinerii din viața ta. Dacă în familie au existat tensiuni sau probleme, este o zi potrivită pentru a lăsa grijile deoparte și a vă bucura de momente plăcute.

Șarpe

O relație fericită înseamnă să iubești sau să apreciezi pe cineva și atunci când apar dificultăți. Capacitatea de a trece împreună peste momentele grele este una dintre cele mai importante calități ale unei relații solide. Uneori este bine să faci un pas înapoi și să îi acorzi persoanei iubite spațiul necesar pentru a rezolva singură anumite probleme.

Cal

Emoțiile tale sunt foarte intense astăzi. Temerile sau convingerile mai vechi despre propria persoană îți pot influența judecata. Poți simți o dorință puternică de a începe sau de a îmbunătăți o relație intimă. Cineva care îți trezește interesul amoros te poate dezamăgi. Cu cât îți găsești mai ușor echilibrul interior și liniștea sufletească, cu atât vei face față mai bine provocărilor.

Capră

Astăzi ai putea avea ocazia să îți folosești intuiția pentru a ajuta o persoană la fel de sensibilă ca tine. Caută motive să râzi, farmecul și simțul tău al umorului îi vor înveseli pe cei din jur. Încearcă să rezolvi cât mai multe lucruri, dar este ok dacă apar mici întârzieri. Nu este nevoie ca totul să fie perfect pentru a avea succes.

Maimuță

Vei găsi o cale de ieșire din cele mai dificile situații. Lasă-ți imaginația să zboare. Prietenii, familia și colegii îți susțin noile planuri și viziuni pentru viitor. Ai putea descoperi proiecte noi sau modalități prin care eforturile actuale să devină mai profitabile. Vorbește deschis despre ceea ce simți, mai ales dacă problemele legate de putere sau control afectează relațiile apropiate.

Cocoș

Chiar și câteva ore petrecute în aer liber pot avea un efect vindecător asupra stării tale. Te poți simți iritat dacă vei fi nevoit să rezolvi problemele altcuiva ca și cum ar fi ale tale. Dacă te simți vulnerabil sau lipsit de energie, reacțiile tale emoționale pot fi mai intense decât de obicei. Avertizează-i pe cei dragi să nu ia prea în serios eventualele izbucniri de moment.

Câine

Firea ta săritoare și generoasă va atrage admirația celor din jur. Fă tot ce poți, dar evită să fii prea critic cu tine însuți. Petrece mai mult timp alături de oameni liniștiți și binevoitori. Vrei să planifici o aventură mai rară împreună cu o persoană aflată departe. În problemele de iubire, ai încredere în intuiția ta.

Mistreț

Casa și familia ocupă un loc special în inima ta. Aceasta poate fi o zi deosebită, mai ales dacă îți faci timp să fii recunoscător pentru ceea ce ai și pentru oamenii importanți din viața ta. Arată-le celor dragi cât de mult le apreciezi sprijinul și contribuția. Nu te teme să le spui simplu și sincer: „Te iubesc.”

CITEȘTE ȘI:

Horoscop rune azi, 28 iunie 2026. Zodia Rac este tot mai aproape de pensionare sau o vacanță mai lungă

Zodia care încasează o sumă importantă de bani în weekend, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 27 iunie 2026. Previziuni pentru toate zodiile. Cine are parte de o zi plină de energie?
Horoscop chinezesc
Horoscop chinezesc azi, 27 iunie 2026. Previziuni pentru toate zodiile. Cine are parte de o zi plină de…
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
Mediafax
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur, expert conducere defensivă: „Nu vor, ei spun că se strecoară”
Gandul.ro
De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur,...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru copil: „Mi se pare absolut normal să întreb”
Adevarul
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit pe Emil Boc
Mediafax
Kremlinul a luat foc după decizia de la Cluj! Maria Zaharova s-a năpustit...
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele...
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță....
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
Digi 24
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă,...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
go4it.ro
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur, expert conducere defensivă: „Nu vor, ei spun că se strecoară”
Gandul.ro
De ce nu respectă livratorii asiatici regulile de circulație din România? Titi Aur, expert conducere...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Fratele lui Tom Holland, Sam Holland, calcă pe urmele actorului, care a confirmat recent nunta cu Zendaya
Fratele lui Tom Holland, Sam Holland, calcă pe urmele actorului, care a confirmat recent nunta cu Zendaya
Un celebru jurnalist TV s-a însurat. Mirii și-au pus figurine LEGO pe tort, dar nunta a fost umbrită ...
Un celebru jurnalist TV s-a însurat. Mirii și-au pus figurine LEGO pe tort, dar nunta a fost umbrită de lupta cu o boală necruțătoare
Ana din Iași a cumpărat o brânză de vaci din Mega Image. Când a ajuns acasă, a crezut că nu vede ...
Ana din Iași a cumpărat o brânză de vaci din Mega Image. Când a ajuns acasă, a crezut că nu vede bine. Ce era, de fapt, înăuntru
Singurele 3 zodii binecuvântate de astre în următorii 3 ani. Până în 2029, acești nativi vor se ...
Singurele 3 zodii binecuvântate de astre în următorii 3 ani. Până în 2029, acești nativi vor se vor de bani, fericire și succes
Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună
Localitatea din România în care o garsonieră proaspăt renovată se închiriază cu doar 120 euro/lună
Zice că nu divorțează de Adi Sînă, dar aceste imagini susțin contrariul. Anca Serea, ți-ai „pierdut” ...
Zice că nu divorțează de Adi Sînă, dar aceste imagini susțin contrariul. Anca Serea, ți-ai „pierdut” verigheta?
Vezi toate știrile