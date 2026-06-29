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Horoscop rune azi, 29 iunie 2026. Zodia Leu va primi veștile bune pe care le aștepta de la Jera

De: Irina Maria Daniela 29/06/2026 | 07:00
Horoscop rune azi, 29 iunie 2026. Zodia Leu va primi veștile bune pe care le aștepta de la Jera
Horoscop rune azi, 29 iunie 2026. Sursa foto: Magnific.com
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Mesajul runelor nordice pentru ziua de luni, 29 iunie, este centrat pe renunțarea la vechi și acceptarea noului. O zodie se va simți frustrată din cauza stării financiare, dar trebuie să facă introspecție pentru a vedea unde greșește și ce poate face pentru a obține mai mulți bani. Află și tu, din rândurile următoare, ce energie va avea ziua ta!

Zodia Berbec – runa Odin

Energia runei de azi spune clar că trebuie să îți asculți vocea interioară. Dacă stai în liniște și meditezi, vei primi soluții la problemele pe care le ai. Trebuie să te bazezi azi pe înțelepciunea ta interioară, este cel mai bun ghid pe care îl poți avea. Rămâi pe drumul tău și nu îți pierde încrederea.

Zodia Taur – runa Berkana inversata

Azi, trebuie să ai grijă de spiritul tău și să cauți echilibrul interior. Este o zi bună pentru a medita, pentru a te gândi care sunt obiectivele sau dorințele pe care ți le dorești cu adevărat. Trebuie să începi să te vindeci pe interior pentru a crește la exterior.

Zodia Gemeni – runa Fehu cu fața în jos

Azi vei fi frustrat din cauză că nu ai control asupra finanțelor tale. Trebuie să iei o pauză de la viața ta cotidiană, să vezi ce nu merge, ce trebuie reparat sau ce trebuie schimbat pentru a-ți fi mai bine. Trebuie să descoperi ce lecție ai de învățat astăzi. Fii atent la tot ce se întâmplă și la cum ai putea schimba lucrurile.

Zodia Rac – runa Hagalaz

Simbolizează furtunile de zăpadă, iarba, dar și bruma. Energia ei de azi îți va arăta că un lucru vechi din viața ta ajunge la sfârșit și ceva nou va începe. Energia runei este a haosului, care vine fix să îți spună că vechiul nu mai are ce căuta în viața ta. Forțe pe care tu nu le poți controla vor produce un haos care este spre binele tău. Tot ce poți face este să ai încredere și răbdare în noul început.

Zodia Leu – runa Jera

Această rună care simbolizează recolta anunță că și pentru tine a venit vremea schimbării. La fel cum lunile și anotimpurile se schimbă, așa trebuie să faci și tu. Trebuie ca, în zilele următoare, să te gândești că vor veni vremuri mai bune și pentru tine.

Zodia Fecioară – runa Mannaz

Nu este timpul să te bați cu pumnii în piept pentru reușitele tale, ci să rămâi în continuare umil și smerit. Nu atrage atenția asupra ta cu lucruri lipsite de importanță. Apropiații nu sunt dornici să te laude, iar șefii clar nu te plac azi. Cineva va afișa chiar și o atitudine incorectă la adresa ta, dar dă dovadă de flexibilitate. Nu o ataca, nu instiga la agresivitate. Stai focusat pe interiorul tău.

Zodia Balanță – runa Perth

Runa asociată cu pasărea Phoenix anunță că vin forțe puternice de schimbare și renovare. Sunt pe drum către tine, trebuie doar să ai răbdare. Pot apărea surprize plăcute sau câștiguri bruște, poate o relație nouă. La nivel spiritual, trebuie să te ridici deasupra ta, deasupra vieții tale banale și să obții o viziune mai largă. Exteriorul este lipsit de importanță, mai puțin atunci când reflectă interiorul tău.

Zodia Scorpion – runa Teiwaz cu fața în jos

Astăzi, runa te susține să îți dai voie să fii fericit și să treci peste toate provocările din calea ta. Trebuie să pui piciorul în prag și să decizi ce vrei cu adevărat de la această perioadă din viața ta sau de la calea pe care ai ales-o. Nu trebuie să te dai bătut, o să iasă lumina și pe strada ta!

Zodia Săgetător – runa Wunjo cu fața în jos

Dacă vrei să ajungi la rezultatele pe care ți le dorești, trebuie să gestionezi anxietatea pe care o simți și peste sentimentele de îngrijorare. Unele proiecte pe care ți le dorești sau la care ții mult se mișcă mai greu decât îți dorești. Dar runa spune că trebuie să ai atenție maximă la deciziile pe care le iei, mai ales la job, și să verifici de două ori ce faci. Dacă ai dubii, amână puțin deciziile.

Zodia Capricorn – runa Algiz

Runa spune că azi trebuie să fii cât mai flexibil în relație. Dacă nu îți place comportamentul unei persoane și simți că nu rezonezi deloc cu ea, mai bine mergi pe drumul tău și renunți la această persoană. Dar este important să o faci cu vorbă bună, cu calmitate și respect. Nu este o zi bună să fii agresiv, mai ales dacă este vorba despre o persoană de la locul de muncă.

Zodia Vărsător – runa Dagaz

Energia acestei rune aduce fericire și activități pe placul tău, care îți vor aduce satisfacție. Cărțile se așază în favoarea ta și este o zi potrivită pentru a prelua frâiele vieții tale. Energia ta este magnetică, trebuie să o folosești cu cap în avantajul tău. Întrebarea pe care o ai azi va primi un răspuns pozitiv.

Zodia Pești – runa Gebo

Este runa generozității, fapt ce poate însemna că este o zi în care vei face un cadou cuiva sau poate faci schimb de obiecte cu persoana respectivă. Acest gest generos va avea grijă să întărească și mai mult un parteneriat fructuos. Runa aceasta mai simbolizează și relațiile sau obligațiile pe care fiecare le are într-o relație, deci fii atent la semnele care apar.

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