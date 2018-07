Amalia Ștefan, ”horoscopista” de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, a ”sărbătorit” pe litoral, în club, un an de la divorț, alături de actualul ei iubit, un pilot chipeș care o face fericită de ceva vreme. (Oferta speciala playstation) Cei doi s-au sorbit din priviri, într-o noapte dansantă, la malul mării, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA vă prezintă imaginile exclusive.

În urmă cu fix un an, Cici de la Sistem s-a despărțit de Amalia, prezentatoarea rubricii horoscop de la matinalul Antenei 1. După trei ani de relație și un băiețel superb, cei doi nu au mai găsit cale de împăcare și și-au spus adio. Și nu într-un mod foarte elegant. S-au contrat pe custodia copilului, până au ajuns în instanță, care a decis ca micuțul să locuiască la mama lui, dar cu drept de vizită din partea tatălui.

După toată furtuna, Amalia și-a găsit fericirea în brațele unui pilot tinerel, Andrei, cu chef de distracție. Nici ei nu i-ar fi displăcut acest stil de viață, ba chiar l-a îmbrățișat.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, i-a întâlnit într-un club de la malul mării, unde dansau absorbiți unul de celălalt, de parcă nu mai exista nimeni pe lângă ei. "Preludiul" începuse de mult, cu două-trei zâmbete furate, "chestii" pe telefon pe care Andrei i le arăta constant, până când a cuprins-o cu ambele mâini pe Amalia și a sărutat-o dintr-o răsuflare.

Apoi s-au mai răcorit puțin, cu câte o băutură, numărând parcă minutele până când vor pleca acasă.

„Întotdeauna am avut o admirație față de piloți”

Se pare că Cici ar fi fost pus în fața faptului împlinit atunci când pilotul a apărut în preajma Amaliei. Au existat zvonuri cum că ea a început această relație chiar înainte să o încheie pe cea cu Cici.

"Dacă este adevărat ceea ce am auzit nu pot decât să le urez calea spre maturitate. Dacă cel menționat este persoana în cauză, o cunosc, dar nu suficient de bine. Sper să fi primit de-acasă o educație suficient de bună și să înțeleagă că exista un copil la mijloc, al cărui tată sunt doar eu. Întotdeauna am avut o admirație față de piloți și sper să nu fie cazul să-mi schimb părerea. Mai multe nu am ce să vă spun. Pentru mine, în această ecuație contează doar Luca", a declarat la acea vreme fostul membru al trupei Sistem.

