Hoții i-au spart casa și au furat dinții de aur ai bunicii! Cântărețul a luat, imediat, decizia: ”Am trecut la fapte!”

Cântărețul de muzică populară s-a trezit, în urmă cu mai mulți ani, cu casa spartă! A luat, imediat, decizia, trecând la fapte, pentru a sta liniștit că așa ceva nu i se va mai întâmpla.

Mihai Priescu este artistul care a trecut prin spaima vieții sale în urmă cu doi ani. Casa lui a fost prădată de hoți, aceeași care au dat apoi buzna în locuința unui politician. Incidentul prin care cântărețul a trecut l-a determinat să își blindeze bine casa. Mai mult, și-a luat și un câine care să facă pe paznicul.

Artistul a povestit prin ce a trecut și cum s-a gândit să se protejeze de hoți pe viitor. Cei care au tăbărât în casa lui l-au vitregit de câteva kilograme de aur, dar și de dinții de aur lăsați moștenire de la bunica lui. Dinții au fost cei care i-au ajutat pe polițiști să îi prindă repede pe hoți. Nefericita întâmplare a avut loc chiar în noaptea de Revelion. Artistul nu a mai putut recupera nimic, hoții fiind prinși după un an de la spargere.

Cântărețul a dezvăluit că și-a instalat mai multe camere de supraveghere, alarmă și a făcut un contract cu o firmă privată de pază. Mai mult, și-a luat și un câine ciobănesc belgian malinois, pe care îl consideră deja membru al familiei sale, un patruped foarte bun pentru pază și foarte devotat casei. ”Din păcate, nu am reușit sa recuperez nimic, pentru că hoții au fost prinși cu întârziere. Între timp, mai dăduseră și alte spargeri și au fost și alte persoane păgubite. Hoții se mișcau foarte rapid și scăpau imediat de „marfă”, aveau rețele în mai multe zone ale țării.

Nu pot să zic că am rămas cu sechele, dar o anumită teamă și nesiguranță s-a instalat mai ales atunci în perioada când s-a întâmplat asta. Imediat am luat decizia de a blinda cum s-ar zice casa și am trecut la fapte. Am instalat foarte multe camere de supraveghere, alarmă, am făcut și un contract cu o firma privată de pază. Pe lângă cele enumerate am achiziționat și un câine ciobănesc belgian malinois, care deja face parte din familie. Foarte bun pentru pază, foarte iubitor cu familia și foarte devotat”, a declarat Mihai Priescu.

De-a lungul anilor, Mihai Priescu a înregistrat multe melodii, de la folclor, muzică de petrecere, până la manele, singur sau în colaborare cu artiști celebri precum Tinu Veresezan, Petrică Nicoară și Armin Nicoară, Claudia Puican, Cristian Rizescu și mulți alții. Pe viitor și-ar dori o colaborare cu Carmen de la Sălciua și Georgiana Lobonț, două din artistele pe care le apreciază enorm de mult pentru talentul lor.