I-au dat de pomană 23 de ani, apoi au aflat că trăiește. Povestea senzațională a românului dat dispărut în 2002 și găsit de sora sa acum o lună. ”Nici prin gând nu ne trecea că...”

Când avea doar 30 de ani, Marcel Țerbea a plecat să lucreze ca strungar în Spania. Și-a lăsat acasă soția și cei doi copii mici, cu promisiunea că le va asigura o viață mai bună. La scurt timp, însă, nu le-a mai dat niciun semn. Apropiații l-au căutat în zadar, iar, după o perioadă, și-au pierdut speranța că îl vor mai găsi vreodată. Timp de 23 de ani, rudele i-au dat de pomană, pentru că l-au crezut mort. Acum o lună, frații săi au primit o veste-șoc: Marcel trăiește. CANCAN.RO a aflat toate detaliile acestei povești senzaționale.

Ca mulți români, Marcel Țerbea, un tânăr din Făgăraș, a plecat la muncă în străinătate. Se întâmpla în anul 2002. De profesie strungar, bărbatul s-a dus în Spania. Și-a lăsat în țară soția și cei doi copii mici, dintre care unul nici nu împlinise un anișor. I-a asigurat că va munci pe brânci ca să le ofere un trai lipsit de griji. Marcel a pornit la drum cu inima strânsă, dar ținea permanent legătura cu familia. Își făcea mereu timp să meargă la un telefon public ca să-i sune pe cei dragi, până când, într-o zi, nu a mai dat niciun semn.

Îngrijorată, familia a făcut tot ce a putut ca să-l găsească, dar nu i-a dat de urmă. Bărbatul parcă intrase în pământ. După mulți ani în care nu au reușit să afle nimic despre el, oamenii s-au gândit că a murit, deși nu aveau nicio dovadă.

”Noi suntem patru copii, trei frați și eu. Eram foarte apropiați, am crescut împreună uniți, ca degetele de la o mână. Am vorbit cu ceilalți doi frați ai noștri să dăm ceva de pomană pentru sufletul lui, că sigur nu mai este în viață. Tatăl meu zicea că precis l-au omorât. Vorbeam că săracul de el l-or fi îngropat ca pe un câine, pe o margine de drum. El a plecat în Spania cu un job sigur, dar a fost prin mai multe orașe, a stat la mai multe adrese”, a povestit, pentru CANCAN.RO , sora lui Marcel, Ana Maria Țerbea.

Părinții lui Marcel au plecat pe lumea cealaltă cu regretul că nu au aflat ce s-a întâmplat cu fiul lor cel mic. Chiar dacă, după un timp, au fost nevoiți să ia în calcul varianta că acesta a murit, undeva, în sufletul, lor, mai exista o speranță plăpândă că poate băiatul lor trăiește.

”Între timp, mi-am pierdut și părinții. Au fost foarte triști că nu au mai apucat să îl vadă. Este groaznic să îți pierzi unul dintre copii, să nu mai știi nimic despre el. Au plecat cu această dezamăgire în suflet. Cred că tatăl nostru a murit de inimă rea, avea doar 62 de ani. În 2005, a plecat și mama, cu același of în suflet. Acum 3 ani a murit și soția lui Marcel, fără să mai apuce să îl vadă”, a mai spus sora bărbatului.

Acum câțiva ani, Ana Maria s-a gândit să reia căutările, cu atât mai mult cu cât tehnologia a avansat mult și avea la îndemână mai multe mijloace de comunicare decât în urmă cu 23 de ani.

Femeia a apelat mai întâi la grupurile de pe rețelele sociale dedicate anunțurilor despre românii dispăruți în străinătate. Voia cu price preț să dezlege misterul dispariției lui Marcel.

Postările sale repetate nu au avut niciun rezultat. Ana Maria nu s-a lăsat, însă, descurajată. Perseverența sa avea să o conducă spre un adevărat miracol. Acum aproximativ o lună, și-a găsit fratele după mai mult de două decenii de la dispariția lui. Acesta se află în Spania.

”M-a îndrumat cineva să fac un denunț la poliția de unde suntem și am solicitat și sprijinul Interpolului. Când m-au chemat la Poliție mi-au zis «L-am găsit!». Am întrebat «Este mort?» și mi-au răspuns «Nu, este în viață. A lăsat un telefon de contact». Cum am ieșit din sediul Poliției, l-am sunat. Aveam niște emoții, erau 23 de ani, totuși, o viață de om. Eram bucuroasă că este în viață și l-am găsit. Nu mi-a recunoscut vocea, mi-a zis «Sărut mâinile! Cine sunteți?». Vorbește foarte rău românește”, a mai povestit Ana Maria Țerbea.