Iancu Sterp, descalificat de la Survivor?! Cum mănâncă pe ascuns, la Pro TV

Săptămâna trecută, spiritele au fost cât se poate de încinse la Survivor All Stars. Un scandal de proporții a izbucnit în Dominicană, iar ecourile acestuia au ajuns până în România, unde au mai agitat niște ape. Protagonistul principal este Iancu Sterp, iar detalii nebănuite au ieșit la iveală. Se pare că Războinicul ar fi trișat în cadrul jocului și a fost dat de gol chiar de către fratele său Culiță Sterp. Urmează oare descalificarea acestuia?

Scandalul de la Survivor a izbucnit inițial între Iancu Sterp și Jador, iar ulterior și Cătălin Moroșanu și-a măsurat forțele cu cel dintâi. Văzând că fratele lui este atacat din toate părțile, Culiță Sterp nu s-a mai abținut și a intervenit în scandal. Însă, din dorința de a-și ajuta fratele, acesta l-a îngropat și l-a dat de gol că a încălcat regulamentul. Se pare că Iancu Sterp ar fi primit mâncare pe ascuns, lucru interzis și care are trebui să îi aducă eliminarea.

Așa cum spuneam, săptămână trecută, Iancu Sterp a fost protagonistul mai multor conflicte la Survivor All Stars. Mai întâi, acesta s-a confruntat cu Jador, iar apoi cu Cătălin Moroșanu. Faptul că Războinicul a fost luat în vizor l-a enervat teribil pe Culiță Sterp, care nu s-a mai putut abține și a sărit în apărarea fratelui său. Artistul i-a criticat dur pe Faimoși și a făcut și câteva dezvăluiri neașteptate.

Printre altele, pentru a îi demonstra lui Jador că a greșit când s-a luat de fratele lui, Culiță Sterp a dezvăluit că făcuse o înțelegere cu cineva pentru a îi face viața mai ușoară lui Iancu Sterp, dar și lui Jador. Astfel, cântărețul a mărturisit că a vorbit cu o femeie din Dominicană și a rugat-o pe aceasta să aibă grijă de fratele său și de Jador.

Mai exact, Culiță Sterp o rugase să le dea mâncare celor doi. Se pare că femeia știa un loc prin care concurenții trec mereu în drumul lor spre probe și acolo ar fi trebuit să îi aștepte cu mâncare pe cei doi.

„Jador să vezi că eu m-am interesat de la distanță de tine și de Iancu să aveți ce să mâncați acolo și tu știi mai bine la ce mă refer. Am o prietenă în Dominicană, pe care am cunoscut-o anul trecut când am fost în vacanță și care stă chiar în orășelul port prin care trec ei cu camionul când merg la jocuri, și vreau să vă uitați ce am rugat-o eu pe femeia aia săptămâna trecută”, a scris Culiță Sterp, în mediul online.