Acasă » Știri » Iarna s-a dezlănțuit în România! Cod roșu de viscol și rafale de peste 120 km/h în aceste județe. Zonele cu vizibilitate zero

Iarna s-a dezlănțuit în România! Cod roșu de viscol și rafale de peste 120 km/h în aceste județe. Zonele cu vizibilitate zero

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 09:40
Iarna s-a dezlănțuit în România! Cod roșu de viscol și rafale de peste 120 km/h în aceste județe. Zonele cu vizibilitate zero

Vântul a suflat, ieri, puternic în Cluj, în zona montană, iar situația nu se îmbunătățește nici astăzi. Codul roșu emis de RO-Alert rămâne valabil. Iarna nu se arată blândă la începutul anului, dar meteorologii rămân optimiști și speră ca lucrurile să se mai schimbe în perioada următoare. Iată cum va evolua vremea!

La Cluj, în munți, localnicii au fost avertizați să evite deplasările, asta pentru că uraganul iscat a răscolit zăpada și a făcut ca vizibilitatea să fie extrem de redusă. Ba mai mult, oamenii au fost sfătuiți să nu poposească în apropierea copacilor, care s-ar putea prăbuși în orice moment.

Avertizarea este pentru zona montană, la altitudini de peste 1.800 de metri, unde condițiile de iarnă se mențin aspre.

Temperaturi scăzute și ninsori în mai multe regiuni

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic și viscol valabil în mai multe regiuni ale țării. În Munții Apuseni sunt așteptate ninsori pe toată perioada zilei iar temperaturile nu vor fi blânde.

„Acolo vorbim de un strat de zăpadă cu grosimi de 15–25 de centimetri. De asemenea, vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei sunt așteptate ninsori cu strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri”, spune Elena Mateescu, directorul ANM.

În Carpații Occidentali și Orientali, vântul va bate puternic și va răscoli zăpada. Vizibilitatea va fi scăzută.

„Vitezele vântului vor fi cuprinse între 70 și 90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri vorbim de rafale ce pot atinge 90-100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând o vizibilitate scăzută”.

Nopți reci în Capitală și în perioada următoare

Nopțile rămân reci, mai ales în zonele depresionare, dar și în Capitală. În zilele următoare, temperaturile vor crește ușor. Până acum, în București s-au apropiat și de -10 grade.

„În continuare, nopțile rămân cu valori negative, în special în depresiuni, nu ca în noaptea trecerii dintre ani, când valorile au coborât sub -15 grade, cel mai frig fiind la Vârful Omu, unde s-au înregistrat chiar -20 de grade Celsius. Chiar și în Capitală ne-am apropiat de -10 grade”, a subliniat Elena Mateescu.

Foto: Pixabay

Citește și: Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026. România sub influența iernii, cu frig și nori în toate regiunile

Citește și: Meteorologii Accuweather anunță 7 zile consecutive de ninsori în București. Pe ce dată vine „urgia”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Știri
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în noaptea incendiului
Știri
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în…
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
Prosport.ro
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei
Digi 24
„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă ...
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat ...
Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în noaptea incendiului
Obiectele periculoase pe care le ții în mașina ta. Pot exploda din cauza frigului
Obiectele periculoase pe care le ții în mașina ta. Pot exploda din cauza frigului
Orașul din Spania unde primești 10.000 de euro dacă te muți. Statul îți oferă un ajutor
Orașul din Spania unde primești 10.000 de euro dacă te muți. Statul îți oferă un ajutor
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă de Anul Nou într-un hotel din California! Primele informații ...
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă de Anul Nou într-un hotel din California! Primele informații oficiale despre tragedie
Vedeta din România care a mâncat street food din India. Fanii sunt bulversați de curajul lui: „Mai ...
Vedeta din România care a mâncat street food din India. Fanii sunt bulversați de curajul lui: „Mai trăiești, vărule, sau aia a fost?”
Vezi toate știrile
×