Iarna s-a dezlănțuit în România! Cod roșu de viscol și rafale de peste 120 km/h în aceste județe. Zonele cu vizibilitate zero

Vântul a suflat, ieri, puternic în Cluj, în zona montană, iar situația nu se îmbunătățește nici astăzi. Codul roșu emis de RO-Alert rămâne valabil. Iarna nu se arată blândă la începutul anului, dar meteorologii rămân optimiști și speră ca lucrurile să se mai schimbe în perioada următoare. Iată cum va evolua vremea!

La Cluj, în munți, localnicii au fost avertizați să evite deplasările, asta pentru că uraganul iscat a răscolit zăpada și a făcut ca vizibilitatea să fie extrem de redusă. Ba mai mult, oamenii au fost sfătuiți să nu poposească în apropierea copacilor, care s-ar putea prăbuși în orice moment.

Avertizarea este pentru zona montană, la altitudini de peste 1.800 de metri, unde condițiile de iarnă se mențin aspre.

Temperaturi scăzute și ninsori în mai multe regiuni

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic și viscol valabil în mai multe regiuni ale țării. În Munții Apuseni sunt așteptate ninsori pe toată perioada zilei iar temperaturile nu vor fi blânde.

„Acolo vorbim de un strat de zăpadă cu grosimi de 15–25 de centimetri. De asemenea, vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei sunt așteptate ninsori cu strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri”, spune Elena Mateescu, directorul ANM.

În Carpații Occidentali și Orientali, vântul va bate puternic și va răscoli zăpada. Vizibilitatea va fi scăzută.

„Vitezele vântului vor fi cuprinse între 70 și 90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri vorbim de rafale ce pot atinge 90-100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând o vizibilitate scăzută”.

Nopți reci în Capitală și în perioada următoare

Nopțile rămân reci, mai ales în zonele depresionare, dar și în Capitală. În zilele următoare, temperaturile vor crește ușor. Până acum, în București s-au apropiat și de -10 grade.

„În continuare, nopțile rămân cu valori negative, în special în depresiuni, nu ca în noaptea trecerii dintre ani, când valorile au coborât sub -15 grade, cel mai frig fiind la Vârful Omu, unde s-au înregistrat chiar -20 de grade Celsius. Chiar și în Capitală ne-am apropiat de -10 grade”, a subliniat Elena Mateescu.

Foto: Pixabay