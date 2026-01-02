Meteorologii Accuweather anunță 7 zile consecutive de ninsori în București. Pe ce dată vine „urgia”

Potrivit prognozelor publicate de meteorologii AccuWeather, finalul lunii ianuarie ar putea aduce o schimbare semnificativă de peisaj în București, după o iarnă care, până acum, s-a dovedit destul de zgârcită în privința ninsorilor. Datele afișate în prognoza pentru luna ianuarie indică un interval de șapte zile consecutive cu ninsoare, ceea ce ar putea transforma capitala într-un decor autentic de iarnă, așteptat de mulți locuitori.

În luna decembrie, bucureștenii nu s-au bucurat de un peisaj hibernal veritabil. Episoadele de ninsoare au fost izolate, slabe sau de scurtă durată, iar temperaturile au oscilat frecvent în jurul valorilor pozitive, favorizând topirea rapidă a eventualei zăpezi. Din acest motiv, perspectiva unei perioade prelungite cu ninsori la final de ianuarie atrage atenția atât prin contrast, cât și prin potențialul impact asupra vieții cotidiene.

Meteorologii Accuweather anunță 7 zile consecutive de ninsori

Conform estimărilor, episodul de vreme de iarnă ar urma să înceapă în jurul datei de 25 ianuarie și să se prelungească până pe 31 ianuarie. Acest interval este evidențiat ca fiind unul cu precipitații sub formă de ninsoare în fiecare zi, o situație mai rar întâlnită în ultimii ani în București, unde iernile au devenit tot mai blânde și mai lipsite de strat consistent de zăpadă.

Prognoza indică temperaturi resimțite cuprinse între 1 și 4 grade Celsius pe parcursul acestor zile. Deși valorile nu sunt extrem de scăzute, combinația dintre temperaturi apropiate de pragul de îngheț și precipitațiile sub formă de ninsoare ar putea favoriza depunerea unui strat de zăpadă, mai ales în condițiile unor ninsori repetate

Un interval de șapte zile consecutive cu ninsoare ar putea pune presiune pe autorități și pe serviciile de deszăpezire, mai ales dacă precipitațiile vor fi moderate sau abundente. În astfel de condiții, circulația rutieră ar putea fi îngreunată, iar transportul public ar putea înregistra întârzieri.

SURSA FOTO: Accuweather

