Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026. România sub influența iernii, cu frig și nori în toate regiunile

Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026. România sub influența iernii, cu frig și nori în toate regiunile

De: Paul Hangerli 02/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026. România sub influența iernii, cu frig și nori în toate regiunile
Iarnă, sursa-pexel.com

În România, vremea va fi rece și tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute în toate regiunile și cer predominant noros. Noul an începe cu valori termice apropiate sau sub pragul de îngheț, iar senzația de frig va fi accentuată mai ales dimineața și pe timpul nopții. În unele zone sunt posibile fulguieli slabe, iar în zonele montane condițiile vor fi specifice sezonului rece.

Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026

Ziua de 2 ianuarie 2026 aduce o vreme rece în toată țara, cu temperaturi negative în multe regiuni și cer predominant noros. Frigul va fi mai accentuat dimineața și noaptea, iar în zonele montane vor fi condiții de iarnă autentică. Dobrogea și sud-estul vor avea cele mai blânde valori, însă senzația de frig va fi prezentă peste tot.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și posibilitatea apariției unor fulguieli izolate, mai ales în zonele de deal și munte.
Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între –4 și 2 grade, iar noaptea vor coborî între –6 și –2 grade.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul țării, inclusiv în sudul Moldovei, vremea va fi rece, cu cer variabil spre noros. Local pot apărea fulguieli slabe, în special dimineața și noaptea.
Temperaturile din timpul zilei vor fi cuprinse între –3 și 3 grade, iar noaptea vor scădea până la valori între –6 și –1 grad.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, cerul va alterna între noros și parțial senin, însă aerul va rămâne rece pe tot parcursul zilei.
Ziua se vor înregistra temperaturi între –2 și 4 grade, iar noaptea valorile vor coborî între –5 și –1 grad.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, vremea va fi în general închisă, cu cer noros și senzație accentuată de frig. Izolat pot apărea fulguieli slabe.
Temperaturile diurne vor fi cuprinse între –3 și 2 grade, iar noaptea se vor înregistra valori între –7 și –3 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori slabe în zonele înalte și vânt moderat.
Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între –6 și 1 grad, iar noaptea vor coborî între –8 și –4 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi rece, dar ușor mai blândă decât în restul țării. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla moderat.
Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între –1 și 5 grade, iar noaptea între –4 și 0 grade.

Vremea în București

În Capitală, ziua de 2 ianuarie 2026 va fi rece, cu cer variabil spre noros și fără precipitații semnificative.
Temperatura maximă va fi în jur de 2 grade, iar minima nopții va coborî până la –5 grade, cu o senzație accentuată de frig.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Vreme rece, cu cer mai mult noros.
Ziua vor fi între –3 și 2 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî sub 0 grade.

Timișoara – Temperaturile vor fi ușor mai blânde pentru această perioadă.
Ziua se vor situa între –3 și 2 grade, iar noaptea vor coborî sub –2 grade.

Iași – Vreme rece, cu cer noros și posibile fulguieli.
Ziua vor fi între –1 și 2 grade, iar noaptea valorile vor fi negative.

Craiova – Cer variabil spre noros și temperaturi scăzute.
Ziua vor fi între –2 și 3 grade.

Constanța – Vreme rece, dar mai blândă decât în interiorul țării.
Ziua se vor atinge 2–5 grade, iar noaptea –3 până la 0 grade.

Brașov – Condiții de iarnă autentică, cu cer noros și fulguieli slabe.
Ziua vor fi între –4 și 0 grade, iar noaptea între –8 și –4 grade.

Citește și: Vreme rece în toată țara, cu temperaturi negative în multe regiuni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Știri
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Știri
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat...
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un eveniment plin de fast
Adevarul
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50 km/h limita legală
Promotor.ro
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice ...
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou
Vezi toate știrile
×