Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026. România sub influența iernii, cu frig și nori în toate regiunile

În România, vremea va fi rece și tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute în toate regiunile și cer predominant noros. Noul an începe cu valori termice apropiate sau sub pragul de îngheț, iar senzația de frig va fi accentuată mai ales dimineața și pe timpul nopții. În unele zone sunt posibile fulguieli slabe, iar în zonele montane condițiile vor fi specifice sezonului rece.

Prognoza meteo azi, 2 ianuarie 2026

Ziua de 2 ianuarie 2026 aduce o vreme rece în toată țara, cu temperaturi negative în multe regiuni și cer predominant noros. Frigul va fi mai accentuat dimineața și noaptea, iar în zonele montane vor fi condiții de iarnă autentică. Dobrogea și sud-estul vor avea cele mai blânde valori, însă senzația de frig va fi prezentă peste tot.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și posibilitatea apariției unor fulguieli izolate, mai ales în zonele de deal și munte.

Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între –4 și 2 grade, iar noaptea vor coborî între –6 și –2 grade.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul țării, inclusiv în sudul Moldovei, vremea va fi rece, cu cer variabil spre noros. Local pot apărea fulguieli slabe, în special dimineața și noaptea.

Temperaturile din timpul zilei vor fi cuprinse între –3 și 3 grade, iar noaptea vor scădea până la valori între –6 și –1 grad.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, cerul va alterna între noros și parțial senin, însă aerul va rămâne rece pe tot parcursul zilei.

Ziua se vor înregistra temperaturi între –2 și 4 grade, iar noaptea valorile vor coborî între –5 și –1 grad.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, vremea va fi în general închisă, cu cer noros și senzație accentuată de frig. Izolat pot apărea fulguieli slabe.

Temperaturile diurne vor fi cuprinse între –3 și 2 grade, iar noaptea se vor înregistra valori între –7 și –3 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori slabe în zonele înalte și vânt moderat.

Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între –6 și 1 grad, iar noaptea vor coborî între –8 și –4 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi rece, dar ușor mai blândă decât în restul țării. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla moderat.

Ziua, temperaturile vor fi cuprinse între –1 și 5 grade, iar noaptea între –4 și 0 grade.

Vremea în București

În Capitală, ziua de 2 ianuarie 2026 va fi rece, cu cer variabil spre noros și fără precipitații semnificative.

Temperatura maximă va fi în jur de 2 grade, iar minima nopții va coborî până la –5 grade, cu o senzație accentuată de frig.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Vreme rece, cu cer mai mult noros.

Ziua vor fi între –3 și 2 grade, iar noaptea temperaturile vor coborî sub 0 grade.

Timișoara – Temperaturile vor fi ușor mai blânde pentru această perioadă.

Ziua se vor situa între –3 și 2 grade, iar noaptea vor coborî sub –2 grade.

Iași – Vreme rece, cu cer noros și posibile fulguieli.

Ziua vor fi între –1 și 2 grade, iar noaptea valorile vor fi negative.

Craiova – Cer variabil spre noros și temperaturi scăzute.

Ziua vor fi între –2 și 3 grade.

Constanța – Vreme rece, dar mai blândă decât în interiorul țării.

Ziua se vor atinge 2–5 grade, iar noaptea –3 până la 0 grade.

Brașov – Condiții de iarnă autentică, cu cer noros și fulguieli slabe.

Ziua vor fi între –4 și 0 grade, iar noaptea între –8 și –4 grade.

