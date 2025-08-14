Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne

Noua descoperire în SUA! Fort Collins, Colorado, se confruntă cu un fenomen neobișnuit care atrage atenția biologilor și locuitorilor: mai mulți iepuri sălbatici au fost observați având excrescențe întunecate, asemănătoare unor coarne, care se dezvoltă în jurul gurii și pe cap. Iată ce au transmis cercetătorii!

Fenomenul din Fort Collins reprezintă un exemplu vizibil al modului în care un agent patogen bine-cunoscut poate provoca modificări spectaculoase în înfățișarea unei specii. Deși aceste cazuri atrag atenția prin aspectul iepurilor, ele fac parte din ciclul natural al bolilor din ecosistemele sălbatice și oferă cercetătorilor ocazia de a urmări îndeaproape interacțiunea dintre virusuri, vectori și gazdele lor.

De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne

Aspectul acestor formațiuni, deși spectaculos și neobișnuit, nu este rezultatul unei mutații genetice, ci al unei boli virale cunoscute de specialiști sub numele de papilomavirus Shope.

Virusul, prezent în fauna nord-americană de zeci de ani, afectează în special iepurii și provoacă apariția unor tumori cutanate. Acestea pot fi de dimensiuni variabile, având adesea o consistență cornoasă și o culoare închisă. În unele cazuri, excrescențele capătă forme ramificate, ceea ce contribuie la aspectul neobișnuit al animalelor afectate.

Transmiterea infecției se realizează prin intermediul insectelor care se hrănesc cu sânge, precum țânțarii, puricii sau căpușele. Acestea devin vectori ai bolii atunci când înțeapă un animal infectat și, ulterior, un animal sănătos. Perioadele calde ale anului, când populațiile acestor insecte sunt mai numeroase și active, favorizează răspândirea virusului.

Deși imaginea iepurilor cu astfel de excrescențe poate părea alarmantă, virusul nu se transmite la oameni sau la animalele de companie. Impactul bolii este însă semnificativ pentru iepurii afectați, mai ales în situațiile în care tumori multiple ajung să blocheze parțial vederea sau să împiedice animalul să se hrănească. În aceste cazuri, boala poate duce la malnutriție severă și, în final, la moarte.

Observațiile făcute în zona Fort Collins arată că nu este vorba despre incidente izolate. Cazuri similare au mai fost înregistrate în trecut în alte regiuni ale statului, iar specialiștii consideră că fenomenul este legat atât de ciclurile populației de insecte, cât și de condițiile climatice care influențează activitatea acestora.

„Nu sunt motive de îngrijorare evidentă pentru proprietarii de animale de companie, am spune doar să țină cont de aceste principii pentru fauna sălbatică atunci când le scoateți afară: Țineți-le în lesă, țineți-le departe de animalele sălbatice pentru orice eventualitate”, a transmis purtătorul de cuvânt al CPW, Kara Van Hoose, conform kdvr.com.

În ciuda aspectului neplăcut și al consecințelor pe care le poate avea pentru iepuri, boala nu reprezintă o amenințare ecologică majoră pe termen scurt. Multe dintre animalele infectate reușesc să își activeze mecanismele naturale de apărare și să scape de excrescențe, revenind la o stare de sănătate normală. Cazurile grave apar în special la indivizii cu un sistem imunitar slăbit sau la cei expuși unui număr mare de înțepături într-un interval scurt.

DOVADA CLARĂ CĂ ADAM ȘI EVA AU TRĂIT A FOST DESCOPERITĂ DE CERCETĂTORI