Iftime își pune echipa la zid după umilința cu Rapid: „Nu avem nimic de comentat!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a declarat că rezultatul înregistrat în meciul Rapid – FC Botoșani, scor 3-0, este unul corect având în vedere desfășurarea ostilităților din teren.

„Nu avem nimic de comentat. Rapid a fost o echipă mai bună ca Botoșani în acest meci, deși am avut și noi unele șanse bune. Însă, nu am reușit să marcăm, iar ei ne-au taxat. Dican nu trebuie atacat după meciul din Giulești din cauza acelui 11 metri, deoarece este un copil cu calități și poate să crească în evoluții. Pe timpuri și Chindriș îmi făcea astfel de faze și nu am dat în el. Eu am încredere în continuare în Dican. Revenind la meci, Sefer a prins un șut de mare fotbalist, iar astfel de goluri doar Pap al meu le poate lua. Hai să fim serioși: nu putea să facă nimic la acea fază, deoarece șutul a fost senzațional. Sefer a marcat un eurogol. Dar Rapid a avut și un al 12 jucător, iar acela a fost publicul. Știam de la început ce atmosferă ne va aștepta în Giulești și puteam evita să jucăm acolo dacă nu doream. Dar am acceptat să jucăm acolo pentru spectacol și din respect pentru suporterii Rapidului. Noi puteam să jucăm cu Rapidul la Mioveni sau pe Național Arena. Am primit o hârtie pentru a ni se cere acordul să jucăm în Giulești și am acceptat cu orice risc. Totuși, cu toate acestea problemele noastre nu sunt în apărare,deși am luat trei goluri. Noi avem mari probleme la mijloc, acolo unde i-am pierdut pe Ongenda și pe Edjouma. Nu mai avem acel decar care să facă diferența. V-am mai spus eu de Bauza de la Craiova, dar vom vedea dacă îl vom putea aduce. Sper să ne mai întâlnim încă o dată cu Rapidul în acest sezon și să ne luăm revanșa”, a declarat Valeriu Iftime.

Rapid are patru victorii consecutive, toate bifate după venirea lui Adrian Mutu, primind un singur gol. Cu acest succes, „giuleștenii” au egalat la puncte gruparea botoșăneană, ambele contabilizând câte 29 de puncte, bucureștenii fiind pe primul loc datorită golaverajului superior.

În sezonul regular, Rapid s-a impus cu 2-0 la Botoşani, iar în retur scorul a fost egal, 1-1.