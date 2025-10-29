Îi mai ții minte pe Radu Coșarcă și Monica Nicolici? Cum arată acum foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1, din anii 2000

Au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micile ecrane, iar pentru mulți telespectatori serile nu începeau până nu îi vedeau la pupitrul știrilor. În anii 2000, Radu Coșarcă și Mona Nicolici au fost imaginea emblematică a „Observatorului” de la Antena 1, un tandem care era foarte apreciat de public.

Puțini mai știu că, la apogeul lor, Mona Nicolici și Radu Coșarcă au reușit să rivalizeze cu principalul buletin de știri al Pro TV. În noiembrie 2000, conform datelor AGB Data Research, „Observatorul” de la ora 19:00 depășea audiențele Știrilor Pro TV în București, o performanță notabilă pentru acea perioadă.

Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici

După ce a părăsit televiziunea, Mona Nicolici a ales un drum mult mai discret, departe de lumina reflectoarelor. Fosta prezentatoare a preferat întotdeauna eleganța tăcerii în locul scandalurilor mediatice, iar viața ei personală a fost rareori expusă publicului.

Puțini știu că Mona a trecut prin momente dificile în plan personal. În urmă cu câțiva ani, a decis să divorțeze de Mihai Nicolici, tatăl copiilor ei, după o relație care, așa cum chiar ea a mărturisit, devenise o povară. Viața alături de o femeie cunoscută, permanent expusă atenției publice, a fost greu de gestionat pentru fostul ei soț, iar această presiune a dus, treptat, la despărțirea lor.

La scurt timp după divorț, Mona Nicolici și-a refăcut viața alături de chef Cezar Munteanu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România. Cei doi s-au căsătorit în secret, într-un cadru restrâns, departe de ochii curioșilor. Fosta prezentatoare a dorit ca acest moment special să rămână doar al lor, un gest care o caracterizează pe deplin: discretă, echilibrată și rafinată.

Astăzi, Mona Nicolici continuă să se implice în proiecte legate de sustenabilitate și comunicare, domenii pe care le-a îmbrățișat cu pasiune după ieșirea din televiziune.

Și Radu Coșarcă, partenerul său de ecran din anii 2000, a ales să se retragă din televiziune într-un moment în care cariera lui se afla în plină ascensiune. După aproape două decenii petrecute în jurnalism, fostul prezentator a decis să urmeze o nouă direcție profesională, departe de camerele de filmat.

Radu Coșarcă a părăsit definitiv televiziunea în anul 2010, când s-a alăturat companiei Enel, unde a ocupat funcția de director de relații externe și, ulterior, de director de comunicare. A fost o schimbare radicală, dar care i-a adus satisfacții profesionale importante.

Înainte de cariera din televiziune, Coșarcă a fost unul dintre primii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), între 1992 și 1994, și a avut o perioadă în care a predat la Universitatea din București. De asemenea, a fost vicepreședinte al grupului „Media On” și al firmei de consultanță în comunicare „Sinergy”.

Potrivit informațiilor actuale de pe contul său LinkedIn, Radu Coșarcă ar activa în prezent la S.C. Cupru Min S.A., singurul producător din România specializat în extracția de minereuri neferoase.

