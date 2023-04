Fulgy și Bia Khalifa continuă scandalul! Iubirea de-o lună dintre ei s-a trasformat, așa de rapid, într-un mega-război. Modelul OnlyFans l-a acuzat pe fiul Clejanilor că nu-i dă hainele care au rămas la el după despărțire, mai mult, i-a trimis, prin avocat, notificare și termen, de trei zile. Timp în care Fulgy nu a făcut niciun pas spre reconciliere. Ioniță de la Clejani va avea și el de suferit, după cum Bia Khalifa a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Fulgy nu vrea, în ruptului capului, să-i dea hainele înapoi Biei Khalifa, deși fata a dovedit, cu bonuri de plată, că sunt ale ei. Degeaba a amenințat fosta iubită cu toate procedurile legale: fiul Clejanilor nici nu a vrut să audă. Avocații Biei au sfătuit-o cum să procedeze. Astfel, lui Fulgy i-a fost trimisă notificarea, pe adresa părinților lui, acolo unde locuiește el, prin care era anunțat că are la dispoziție trei zile pentru a rezolva problema. Nu s-a întâmplat, iar Bia este dispusă să ducă scandalul la un alt nivel.

Bia Khalifa îi face plângere penală și lui Ioniță de la Clejani

Chiar Bia Khalifa avea să facă dezvăluirile, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. ”A încălcat notificarea. Am vorbit cu tatăl lui, cu Ioniță de la Clejani, dar… Ce pot să spun? Eu, ca părinte, nu aș face așa ceva. Păi la câți bani spun că au, nu știu cum își lasă copilul să se ducă la pușcărie?! Că intră la pușcărie! Mai sunt și celelelte fapte, că a dat în mine, dar acolo altceva, nu de bine pentru el… ”, a declarat Bia.

Avea să spună că în acea notificare s-a completat suma pe care Fulgy ar trebui să i-o dea, după toate pagubele pe care i le-a pricinuit, hainele ”confiscate”, laptopul și telefonul sparte. Este vorba de 8.000 de euro!

”Ioniță nu știu de ce e așa bătut în cap?! Dă-i fetei banii de laptop, de telefon, dă-i hainele și ai încheiat, simplu, povestea! Că Fulgy intră, altfel, sută la sută la pușcărie”, a spus fosta iubită a lui Fulgy.

”Înțeleg că nu ai bani să plătești ce mi-ai stricat, dar să-mi dai hainele e gratis! Am vorbit cu Ioniță, i-am spus: `E fix decizia ta dacă-ți bagi copilul la pușcărie!` S-a făcut un calcul, nimic în plus, nimic în minus. Am zis să termină, totul amiabil. Dar nu. Fulgy a început iar cu tik-tok-ul… Și atunci m-am dus la birou, la avocați, și am zis: vreau să le fac rău, dacă așa merge treaba. Am pus pe masa toate dovezile, toate înregistrările. Îi fac plângere penală și lui Ioniță, că doar la el sunt hainele.

Ioniță tot vrea să se vadă cu mine, singur cu mine. Mi-a zis că vrea să discute cu mine ca de la tată la fiică, să mergem la o cafea. Vrea să mă manipuleze. De acum, eu vorbesc cu el doar cu avocații de față”, a povestit Bia Khalifa.

Tot ea avea să spună că Fulgy a încercat s-o ”înmoaie”, când a văzut că Bia nu face deloc pasul în spate. ”Am primit mesaje de la el, că-i pare său, că o să se rezolve… Degeaba. Eu nu mă las păcălită”, a încheiat Bia Khalifa.

