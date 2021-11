„Il Luce” contestă victoria „extratereștrilor”: „Cred că meritam un egal pentru că am jucat bine!”

Mircea Lucescu, antrenorul principal al formației Dinamo Kiev, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au cedat-o la limită pe teren propriu cu Barcelona, scor 1-0, că după aspectul jocului, remiza ar fi fost echitabilă.

„Cred că meritam un egal pentru că am jucat bine. Am jucat cu mai mult curaj decât în partidele precedente. Am atacat cu mai multă încredere, dar, din păcate, nici de data asta nu am înscris. Să nu uităm că suntem într-o grupă foarte grea, în care toți adversarii sunt mai puternici decât noi. Încercăm să ajungem la nivelul lor, dar nu s-a întâmplat asta încă. Cred că ei au jucat foarte bine, au făcut cel mai bun meci al lor din faza grupelor. Gonzalez, Gavi, Ansu Fati și Eric Garcia sunt jucători ai viitorului. Cred că Barcelona va merge mai departe din această grupă. Este important pentru tinerii jucători. Au luptat cu toții. Fundașii centrali Syrota și Zabarnyi au fost foarte buni și s-au mișcat cu mingea spre atac, au început bine atacurile noastre. Văd cum cresc și adună experiență. Sunt sigur că vom juca la un nivel ridicat și cu Bayern Munchen”, a declarat Mircea Lucescu, după meciul cu Barcelona.

Unicul gol al confruntării a fost marcat de Ansu Fati (min.70).

După patru runde disputate în grupa E, lider este Bayern, cu 12 puncte. Dinamo Kiev, formația lui Mircea Lucescu, este ultima, cu doar un punct și va lupta pentru locul 3 cu Benfica (4 puncte), locul 2 fiind ocupat de Barcelona cu 6 puncte.