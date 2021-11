„Il Luce” pune tunurile pe arbitraj după eșecul cu Bayern:

Mircea Lucescu, antrenorul principal al formației Dinamo Kiev, a pus tunurile pe arbitrajul brigăzii din Turica condusă de Halil Umut Meler, după partida cedată de elevii săi la limită cu Bayern Munchen, scor 2-1, jocul contând pentru runda a cincea a Grupei E din Champions League.

„Il Luce” a reproșat centralului faptul că nu a acordat un penalty pentru elevii săi la o fază din finalul primei reprize.

„A fost un meci echilibrat și puteam obține mai mult. La Munchen, acel penalty ușor acordat ne-a destabilizat și am pierdut. Le-am cerut băieților să joace cu multă determinare astfel încât să poată ieși de pe teren cu fruntea sus la final. Golul marcat e important pentru noi, dar repet, puteam să marcăm mai devreme. La Munchen, am jucat bine până la acel penalty acordat foarte ușor. Am evoluat mult mai bine decât la Munchen, am jucat bine și trebuia să avem un penalty la Buyalsky. Dacă se acorda și marcam, jocul ar fi fost altfel. Am jucat cu mai multă încredere, am fost mai singuri pe noi. Marele avantaj după aceste meciuri este creșterea echipei. Jucătorii devin mai încrezători, mai siguri, își dau seama că talentul și calitățile lor pot aduce rezultate. Progresul este vizibil. Cu Benfica și Barcelona am jucat de la egal la egal, iar aceste echipe au pierdut mai clar contra lui Bayern decât am făcut-o noi. Arbitrii au mereu o atitudine specială față de granzi, îi protejează. Astăzi s-a demonstrat din nou. Nu cred că meritam să pierdem”, a declarat Mircea Lucescu, citat de UA Football.

În celălalt meci din grupă, Barcelona și Benfica s-au anigilat reciproc pe „Cam Nou”, scor 0-0. În urma rezultatelor înregistrate în această grupă, Bayern este pe priul loc cu 15 puncte, urmată de Barcelona cu 7 puncte și Benfica cu 5 puncte, Dinamo Kiev fiind ultima cu un singur punct. În ultima rundă, echipa lui Mircea Lucescu va juca la Lisabona în timp ce Bayern va primi pe teren propriu vizita „extratereștrilor”.

Rezultate etapa a V-a Grupe Champions League

Grupa E

Dinamo Kiev – Bayern 1-2

Barcelona – Benfica 0-0

Grupa F

Villarreal – Manchester United 0-2

Young Boys – Atalanta 3-3

Grupa G

Sevilla – Wolfsburg 2-0

Lille – RB Salzburg 1-0

Grupa H

Chelsea – Juventus 4-0

Malmö FF – Zenit 1-1

Program etapa a V-a grupe Champions League

Miercuri, 24 noiembrie

Grupa A

ora 22:00 Manchester City – PSG

ora 22:00 Club Brugge – RB Leipzig

Grupa B

ora 22:00 Atletico Madrid – AC Milan

ora 22:00 Liverpool – FC Porto

Grupa C

ora 19:45 Beşiktaş – Ajax

ora 22:00 Sporting Lisabona – Borussia Dortmund

Grupa D

ora 19:45 Inter – Shakhtar Donetsk

ora 22:00 Sheriff – Real Madrid