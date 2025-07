Îl mai ții minte pe Răzvan Spiridon de la Pro TV? Cum a ajuns milionar fostul prezentator din anii 2000

În urmă cu ani de zile, Răzvan Spiridon era una dintre vedetele Pro TV. Acesta prezenta știrile sportive, însă deși părea că are o carieră strălucită succesul l-a atins abia după ce a renunțat la televiziune. După ce a renunțat la media, alături de soția sa, a pus bazele unei afaceri ce i-a făcut milionari. Cum a reușit să se îmbogățească fostul prezentator?

În anii 2000, Răzvan Spiridon se afla la pupitrul știrilor sportive de la Pro TV și făcea pași importanți în cariera sa de pe micile ecrane. Tot la postul de televiziune din Pache Protopopescu și-a întâlni și soția, pe Andreea Liptak, care era una dintre cele mai cunoscute știriste de la acea vreme. Însă, în anul 2012, cei doi au ieșit din media și au pus bazele unei afaceri ce i-a făcut milionari.

Așa cum spuneam, în anul 2012, Răzvan Spiridon și Andreea Liptak plecau de la Pro TV și au pus bazele unei afaceri ce i-a făcut milionari. Este vorba despre o afacere cu cosmetice, de tip piramidal, care le-a adus în conturi mulți bani.

Cei doi sunt specializați în comercializarea de cosmetice și suplimente nutritive. Deși a fost un domeniu nou pentru ei, determinarea și ambiția nu le-au lipsit, iar în cele din urmă au atins succesul și au devenit milionari în euro.

Însă, drumul către succes nu a fost unul ușor și a fost presărat cu numeroase provocări. Dar, cei doi nu s-au abătut de la traseul lor, iar în cele din urmă au cules roadele.

„Cu un copil de un an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, ca să ne putem susține. Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, mulți-level, ca să putem supraviețui rămânând etici – un model de business de care au fugit toți corporatiștii din jurul nostru, pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit). Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum.

Timp de 7 ani m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Fiind antreprenor. Mă uităm în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, a spunea Andreea Liptak, în urmă cu ceva timp.