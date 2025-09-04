Ilie Bolojan are demisia ministrului pe masă! Cum și-a explicat decizia

Ilie Bolojan are pe masă demisia ministrului Educației Daniel David. Acesta a decis să își scrie demisia în momentul în care și-a dat seama că a devenit un ministru al austerității și nu unul al reformei. Iată ce a declarat politicianul!

Ministrul Educației, Daniel David, a dat de înțeles că are de gând să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Decizia vin pe fondul unor speculații referitoare la scăderea bugetului alocat în 2026 insituției pe care el o conduce.

Demisia ministrului Educației e pe masa lui Ilie Bolojan

Ministrul a declarat că nu va accepta ca bugetul pentru educație de anul viitor să fie mai mic decât cel de anul acesta. Daniel David susține că a ajuns în punctul în care a conștientizat că a devenit un ministru al austerității și nu unul al reformei, considerând că măsurile pe care guvernul Bolojan le implementează sunt de criză, nu de reformă.

”Dacă eu voi rămâne ministru, eu nu concep ca anul viitor, de exemplu, bugetul să fie mai mic decât am pornit în acest an. Demisia mea este pe masa premierului de când am conștientizat că din ministru al reformei devin sau trebuie să devin un ministru al austerității pentru a salva salariile și bursele. Că de aceea am acceptat. Nu, nu înțeleg.”,a declarat ministrul.

Bugetul alocat educației pentru anul 2025 a fost majorat cu 9,78% față de anul 2024, ajungând la suma de 60,2 miliarde de lei, sumă pentru care Ministrul Educației se va lupta să o obțină și în anul 2026. Deși susține că sunt slabe șanse la o altă majorare, Daniel David susține că miza lui a fost să protezeze cât poate bursel sociale – bani care îi ajută pe elevii din mediile defavorizate să meargă la școală.

”E o condiție foarte importantă pentru mine ca un buget al Educației anul viitor să nu fie mai mic decât cel cu care am început în acest an. Dar hai să fim și noi raționali. Nu s-a respectat acest lucru de ani de zile, acum vrem să se respecte în situație de criză fiscal-bugetară. Eu am cerut și voi continua să cer. Pentru mine este foarte important să nu fie mai puțin decât bugetul din acest an”, a mai declarat Daniel David, pentru Euronews.

