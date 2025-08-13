Ilie Bolojan, ședință de urgență! Se pregătesc noi tăieri pentru români

Premierul Ilie Bolojan a invocat o ședință de urgență! Se pregătesc noi tăieri pentru români! Când vor avea loc discuțiile dintre acesta și șefii principalelor instituții aflate în subordinea Guvernului? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

În această dimineață, premierul Ilie Bolojan i-a convocat într-o ședință pe șefii principalelor instituții aflate în subordinea Guvernului, pentru a analiza și discuta măsurile de restructurare și reducere a cheltuielilor.

Ședința, programată la ora 11, vizează în special posturile aflate sub coordonarea Secretariatului General și din subordinea Cancelariei. Se intenționează reducerea cu aproximativ 20% a personalului, precum și diminuarea cheltuielilor de funcționare și de personal.

Este important de precizat faptul că aceste măsuri fac parte din pachetul 2, deja anunțat anterior, iar în pregătirea ședinței au fost solicitate listele cu angajații care ar putea fi afectați de disponibilizări.

Listele vor fi analizate împreună cu șefii instituțiilor pentru a lua deciziile finale. Se estimează că pachetul va fi definitivat și aprobat de Guvern în luna septembrie, astfel încât să poată intra în vigoare, în contextul unui deficit bugetar ridicat și al monitorizării suplimentare a României către Comisia Europeană.

Ilie Bolojan, despre măsurile fiscale

Ilie Bolojan a recunoscut că noile măsuri fiscale ale Guvernului vor pune presiune asupra românilor, în contextul creșterii prețurilor și al unei inflații mai ridicate în a doua jumătate a anului 2025.

„Deci, această perioadă ce urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună. Trebuie să discutăm asta şi să le spunem exact asta oamenilor. Aici nu e vorba de a calcula cu cât vor fi românii mai săraci. Aceste pachete au nişte efecte pe care nu le putem nega. Un efect al creşterii TVA-ului va fi o creştere de preţuri, ceea ce indirect va alimenta uşor inflaţia, deci foarte probabil, faţă de estimările, să spunem, de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflaţie uşor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu putem nega, care este o realitate de tip european, am avut o încetinire a economiei europene şi faţă de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului de 2,5%, creşterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Subiectiv.

