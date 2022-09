Ilie Poenaru, mesaj pentru jucători: „Este foarte important să avem continuitate în rezultate și în joc!”

Astăzi, de la ora 16:45, va avea loc UTA – FC Hermannstadt, duelul urmând a se disputa în cadrul rundei 11 din SuperLigă.

Cu 19 puncte în dreptul lor, și un meci mai puțin disputat, restanța de pe teren propriu cu CFR Cluj, sibienii vin la Arad de pe locul 3 al SuperLigii, fiind singurii fără eșec în acest sezon.

De partea cealaltă, UTA se află pe locul 6 cu 15 puncte și abordează duelul cu Hermannstadt cu un moral foarte bun având în vedere că runda trecută a reușit să bifeze și primul succes stagional din deplasare, scor 2-1 cu FC Botoșani. Cu acest rezultat, formația lui Ilie Poenaru a ajuns la patru meciuri consecutive fără eșec în campionat, împărțindu-și în mod egal victoriile și remizele.

„Este foarte important să avem continuitate în rezultate și în joc. Este un meci pe care trebuie să îl câștigăm în primul rând pentru că jucăm la noi acasă dar care are și o conotație aparte pentru noi, în sensul că putem lega două victorii la rând, să rămânem pe poziții de play-off. Este un meci de încredere și de moral, foarte bun. Suntem într-un moment bun, nu am mai pierdut de 4 etape, chiar dacă am avut un semieșec pe teren propriu, e important că am revenit și n-am pierdut. După victoria de la Botoșani, atmosfera și atitudinea echipei este total schimbată. Se vede mai mult entuziasm, au mai multă încredere în ei, băieții sunt mult mai dezinvolți la antrenamente” a declarat Ilie Poenaru, la conferința de presă premergătoare duelului cu FC Hermannstadt.