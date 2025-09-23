Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! Tânăra a apelat la ajutorul instanței

În urmă cu doar câteva zile, accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a atras atenția. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Dar acesta a fugit de la locul accidentului, iar acum are probleme cu legea. Șoferița care nu i-a acordat prioritate este Ilinca Amariei o tenismenă cunoscută, care ocupă locul 384 WTA. Și ea a mai avut în trecut probleme cu legea. În urmă cu ceva timp, ea a fost amendată drastic la intrarea în țară. Care este motivul?
În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident, care a avut loc în cartierul Primăverii. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Acesta a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști după 48 de ore. Miercuri, 17 septembrie 2025, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu pentru cel puțin 30 de zile. Ilinca Amariei a ajuns la spital în urma accidentului, însă a fost externată rapid.
Cei doi protagoniști ai accidentului din cartierul Primăverii nu se află la primele problemele. În ceea ce îl privește pe Toto Dumitrescu, acesta a părăsit locul accidentului, apoi a fost depistat pozitiv la cocaină. În 2021, el mai săvârșise o infracţiune similară. La acea vreme a fost prins conducând un vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, dar instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni de închisoare.
În ceea ce o privește pe Ilinca Amariei, după accident aceasta a ajuns la spital, însă a fost externată rapid, rănile nefiind unele grave. Sportiva are cazierul curat, însă a avut și ea câteva probleme în urmă cu doar câțiva ani, atunci când a fost amendată drastic la intrarea în țară.
Mai exact, tenismena a fost implicată într-un dosar înregistrat pe 15 februarie 2022 la Judecătoria Iași, în calitate de petent, în timp ce intimat figurează Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.
În dosar se arată că prin procesul-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor din 01.02.2022, DSP Iași a constatat că Ilinca Amariei nu a respectat obligația de a completa formularul digital de intrare în țară în maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul României, respectiv până la data de 24.01.2022, ora 20:29.
Fapta reținută era prevăzută şi sancționată de art. 4 alin.1 din O.U.G. nr. 129/2021. În sancționare, reprezentantul DSP Iași a amendat-o contravențional pe Ilinca Amariei cu 3.000 lei. Însă, sportiva a apelat la ajutorul instanței, iar în cele din urmă a avut câștig.
Instanța a admis plângerea contravențională formulată de Ilinca Amariei şi a dispus anularea procesului-verbal contestat, ca nelegal. Această decizie a fost luată de Judecătoria Iași pe 26 septembrie 2022.
Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA
Toto Dumitrescu, ‘vedetă’ în presa străină! Accidentul lui a fost aspru disecat de țara care l-a găzduit pe Ilie Dumitrescu
Foto: Instagram