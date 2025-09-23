Acasă » Știri » Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! Tânăra a apelat la ajutorul instanței

Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! Tânăra a apelat la ajutorul instanței

De: Alina Drăgan 23/09/2025 | 17:24
Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! Tânăra a apelat la ajutorul instanței
Ilinca Amariei, amendată drastic la intrarea în țară /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu doar câteva zile, accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a atras atenția. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Dar acesta a fugit de la locul accidentului, iar acum are probleme cu legea. Șoferița care nu i-a acordat prioritate este Ilinca Amariei o tenismenă cunoscută, care ocupă locul 384 WTA. Și ea a mai avut în trecut probleme cu legea. În urmă cu ceva timp, ea a fost amendată drastic la intrarea în țară. Care este motivul?

În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident, care a avut loc în cartierul Primăverii. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Acesta a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști după 48 de ore. Miercuri, 17 septembrie 2025, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu pentru cel puțin 30 de zile. Ilinca Amariei a ajuns la spital în urma accidentului, însă a fost externată rapid.

Ilinca Amariei, amendată drastic la intrarea în țară

Cei doi protagoniști ai accidentului din cartierul Primăverii nu se află la primele problemele. În ceea ce îl privește pe Toto Dumitrescu, acesta a părăsit locul accidentului, apoi a fost depistat pozitiv la cocaină. În 2021, el mai săvârșise o infracţiune similară. La acea vreme a fost prins conducând un vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, dar instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni de închisoare.

Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...

În ceea ce o privește pe Ilinca Amariei, după accident aceasta a ajuns la spital, însă a fost externată rapid, rănile nefiind unele grave. Sportiva are cazierul curat, însă a avut și ea câteva probleme în urmă cu doar câțiva ani, atunci când a fost amendată drastic la intrarea în țară.

Mai exact, tenismena a fost implicată într-un dosar înregistrat pe 15 februarie 2022 la Judecătoria Iași, în calitate de petent, în timp ce intimat figurează Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că prin procesul-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor din 01.02.2022, DSP Iași a constatat că Ilinca Amariei nu a respectat obligația de a completa formularul digital de intrare în țară în maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul României, respectiv până la data de 24.01.2022, ora 20:29.

Fapta reținută era prevăzută şi sancționată de art. 4 alin.1 din O.U.G. nr. 129/2021. În sancționare, reprezentantul DSP Iași a amendat-o contravențional pe Ilinca Amariei cu 3.000 lei. Însă, sportiva a apelat la ajutorul instanței, iar în cele din urmă a avut câștig.

Instanța a admis plângerea contravențională formulată de Ilinca Amariei şi a dispus anularea procesului-verbal contestat, ca nelegal. Această decizie a fost luată de Judecătoria Iași pe 26 septembrie 2022.

Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA

Toto Dumitrescu, ‘vedetă’ în presa străină! Accidentul lui a fost aspru disecat de țara care l-a găzduit pe Ilie Dumitrescu

 

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet
Știri
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet
Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă
Știri
Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o…
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida...
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
Gandul.ro
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de...
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de...
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de...
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Click.ro
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un...
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
Digi 24
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un...
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici...
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Andra Volos și Lele aveau nunta programată, dar au amânat-o. Cei doi au anunțat motivul pe Instagram
kanald.ro
Andra Volos și Lele aveau nunta programată, dar au amânat-o. Cei doi au anunțat motivul...
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu...
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Cât câştigă un srilankez în România:
observatornews.ro
Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
VIDEO Premieră militară: două avioane Be-12 rusești, scoase din joc de drone ucrainiene
go4it.ro
VIDEO Premieră militară: două avioane Be-12 rusești, scoase din joc de drone ucrainiene
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York....
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Victor Ponta, reacție dură după rechizitoriul lui Călin Georgescu: Nu spune de ce s-au anulat pe 5 decembrie
Capital.ro
Victor Ponta, reacție dură după rechizitoriul lui Călin Georgescu: Nu spune de ce s-au anulat...
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de senzație tocmai în Bali. Nimeni nu a mai avut așa ceva! SUPERB totul! FOTO/VIDEO
Romania TV
Nuntă REGEASCĂ în showbiz! Florin Pește și-a măritat fata și i-a făcut o nuntă de...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta!...
A murit un adversar de legendă al lui Ilie Năstase. Românul l-a învins în finala de la Roland Garros
evz.ro
A murit un adversar de legendă al lui Ilie Năstase. Românul l-a învins în finala...
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
as.ro
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
Dan Helciug, despre Eurovision:
radioimpuls.ro
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge...
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am...
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
Știrile zilei, 18 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 18 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori ...
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet
Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă ...
Noi detalii în cazul Andei, tânăra de 23 de ani ucisă de Emil Gânj. IREAL ce au obligat-o să facă anchetatorii pe victimă, cu puțin timp înainte de crimă
Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”
Ce salariu are un srilankez în România. Un muncitor a făcut dezvăluirea: ”În doi ani îmi fac casă!”
(P) Bonus Calendar la Mozzart Bet: 23 septembrie, Calendarul premiilor
(P) Bonus Calendar la Mozzart Bet: 23 septembrie, Calendarul premiilor
Roxana Nemeș a născut gemeni! Primele declarații de pe patul de spital: „Bebelușii sunt bine!”
Roxana Nemeș a născut gemeni! Primele declarații de pe patul de spital: „Bebelușii sunt bine!”
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în secret! A pus mâna pe un bărbat cu ...
O fostă concurentă de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în secret! A pus mâna pe un bărbat cu bani, dar a primit o notă de plată usturătoare! Și-a luat ”daună totală” chiar înainte de nuntă!
Vezi toate știrile
×