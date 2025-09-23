Ilinca Amariei, șoferița implicată în accidentul auto al lui Toto Dumitrescu, a fost amendată drastic! Tânăra a apelat la ajutorul instanței

În urmă cu doar câteva zile, accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a atras atenția. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Dar acesta a fugit de la locul accidentului, iar acum are probleme cu legea. Șoferița care nu i-a acordat prioritate este Ilinca Amariei o tenismenă cunoscută, care ocupă locul 384 WTA. Și ea a mai avut în trecut probleme cu legea. În urmă cu ceva timp, ea a fost amendată drastic la intrarea în țară. Care este motivul?

În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident, care a avut loc în cartierul Primăverii. O șoferiță nu i-a acordat prioritate, lovind mașina în care se afla tânărul. Acesta a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști după 48 de ore. Miercuri, 17 septembrie 2025, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu pentru cel puțin 30 de zile. Ilinca Amariei a ajuns la spital în urma accidentului, însă a fost externată rapid.

Ilinca Amariei, amendată drastic la intrarea în țară

Cei doi protagoniști ai accidentului din cartierul Primăverii nu se află la primele problemele. În ceea ce îl privește pe Toto Dumitrescu, acesta a părăsit locul accidentului, apoi a fost depistat pozitiv la cocaină. În 2021, el mai săvârșise o infracţiune similară. La acea vreme a fost prins conducând un vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, dar instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni de închisoare.

În ceea ce o privește pe Ilinca Amariei, după accident aceasta a ajuns la spital, însă a fost externată rapid, rănile nefiind unele grave. Sportiva are cazierul curat, însă a avut și ea câteva probleme în urmă cu doar câțiva ani, atunci când a fost amendată drastic la intrarea în țară.

Mai exact, tenismena a fost implicată într-un dosar înregistrat pe 15 februarie 2022 la Judecătoria Iași, în calitate de petent, în timp ce intimat figurează Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că prin procesul-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor din 01.02.2022, DSP Iași a constatat că Ilinca Amariei nu a respectat obligația de a completa formularul digital de intrare în țară în maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul României, respectiv până la data de 24.01.2022, ora 20:29.

Fapta reținută era prevăzută şi sancționată de art. 4 alin.1 din O.U.G. nr. 129/2021. În sancționare, reprezentantul DSP Iași a amendat-o contravențional pe Ilinca Amariei cu 3.000 lei. Însă, sportiva a apelat la ajutorul instanței, iar în cele din urmă a avut câștig.

Instanța a admis plângerea contravențională formulată de Ilinca Amariei şi a dispus anularea procesului-verbal contestat, ca nelegal. Această decizie a fost luată de Judecătoria Iași pe 26 septembrie 2022.

