Toto Dumitrescu, ‘vedetă’ în presa străină! Accidentul lui a fost aspru disecat de țara care l-a găzduit pe Ilie Dumitrescu

Toto Dumitrescu a fost implicat recent într-un incident rutier, după care a părăsit locul accidentului. Autoritățile au demarat imediat căutările, l-au reținut pentru o perioadă de 30 de zile și au început audierile. Evenimentul a ajuns rapid în atenția presei internaționale, fiind relatat și de publicațiile din Grecia.

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 13:05, când Brigada Rutieră a fost alertată prin apel la 112 despre un accident în intersecția dintre bulevardul Mircea Eliade și bulevardul Primăverii, în Sectorul 1. Polițiștii l-au depistat după aproximativ 48 de ore într-un apartament, iar ulterior a fost dus la audieri.

Ce scrie presa din Grecia despre Toto Dumitrescu

Jurnaliștii eleni au subliniat că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte de incident și au făcut legătura cu trecutul tatălui său, Ilie Dumitrescu, care a antrenat mai multe echipe de fotbal din Grecia, inclusiv PAOK, AEK sau Panthrakikos. Publicația MetroSport a detaliat circumstanțele reținerii și a evidențiat gravitatea situației, adică părăsirea victimei unui accident și consumul de droguri.

Aceștia au mai punctat că fostul fotbalist și antrenor a fost pus în fața unei situații delicate, după ce fiul său a fost reținut pentru 30 de zile, riscul unei pedepse mai dure fiind unul real. Consumul de cocaină și implicarea în accident agravează circumstanțele, iar cazul a stârnit interes în media din Grecia.

„De ce a fost arestat fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul antrenor de la PAOK? Vești șocante vin din străinătate și îl vizează pe băiatul lui Ilie Dumitrescu, care a antrenat mai multe echipe din Grecia. Fostul antrenor al echipelor AEK, PAOK, Egaleo, Akratitos și Panthrakikos și-a văzut fiul arestat pentru părăsirea victimei unui accident de circulație, dar și pentru consum de droguri! Așa cum se știe, acesta a consumat cocaină și va rămâne în închisoare pentru 30 de zile, riscând să fie pedepsit cu o sentință mai grea”, au scris jurnaliștii din Grecia.

