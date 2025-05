Ilona Brezoianu este însărcinată! Vedeta Antena 1 a dat vestea cea bună: „Suntem mega fericiți”

De o bună perioadă de timp, Ilona Brezoianu trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Andrei este bărbatul care a reușit să o facă fericită și să o ducă în fața altarului. Cei doi s-au căsătorit anul trecut, iar acum se pregătesc de o nouă perioadă importantă din viața lor: urmează să devină părinți. Vedeta Antena 1 a făcut anunțul cel mare și a împărtășit cu fanii săi că urmează să devină mămică.

În luna iunie a anului trecut, Ilona Brezoianu lua pe toată lumea prin surprindere și ajungea în fața altarului. Aceasta s-a căsătorit cu Andrei Lucian Alexandru, iar acum, la un an de la nuntă a venit cu alte vești importante. Se pare că aceștia vor să treacă la pasul următor și în curând familia lor va număra trei membri.

Așa cum spuneam, recent, Ilona Brezoianu a venit cu un anunț mare pentru fanii săi din mediul online. Aceasta a împărtășit cu urmăritorii săi că este gata să devină mămică și a anunțat că este însărcinată. Se pare că actrița este pregătită pentru o nouă etapă din viața ei și este cât se poate de bucuroasă.

Vestea sarcinii, Ilona Brezoianu a dat-o în stilul caracteristic, folosindu-se din plin de umor. Aceasta și-a anunțat fanii că în familia ei va apărea un nou membru „tot cu nasul mare”. Mai mult, pentru ca nimeni să nu creadă că este vorba despre o glumă, actrița a împărtășit în mediul online și prima ecografie.

Deși actrița a făcut anunțul sarcinii, aceasta nu a dezvăluit și sexul bebelușului, însă după nuntă spunea că și-ar dori să fie mamă de fetiță. Rămâne de văzut dacă dorința o să i se îndeplinească.

De ceva timp, Ilona Brezoianu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei, soțul său, iar acum aceștia urmează se devină părinți. Bărbatul este monitor de schi și preferă să stea departe de atenția publică, așa că aparițiile sale sunt extrem de rare. Între actriță și partenerul ei nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, dar în timp sentimentele lor au evoluat frumos și au ajuns la concluzia ca le este mai bine împreună.

O pasiune comună i-a adus pe Ilona Brezoianu și soțul ei unul lângă altul. Se pare că aceștia s-au cunoscut pentru prima dată la școala de motociclete, însă deși s-au plăcut de atunci a mai fost nevoie de ceva timp pentru a ajunge împreună. Actrița a dezvăluit că abia după un an de la prima întâlnire au ieșit la o cafea, iar de acolo lucrurile au început să evolueze între ei.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.