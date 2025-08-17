Iluzie optică | Doar cei cu ochi de vultur descoperă numărul 337 în 12 secunde

CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică genială. Trebuie să te concentrezi și să te uiți cu mare atenția la panoul cu numere de mai sus. Printre mulțimile de 357 este ascuns un 337. Crezi că îl poți găsi în 12 secunde? Dacă da, spor la treabă!

Pentru a-ți testa atenția la detalii, perspicacitatea și concentrarea, iluziile optice reprezintă varianta perfectă. Astfel de teste sunt foarte utile pentru a-ți putea menține creierul activ. În provocarea de astăzi trebuie să îți pui la încercare abilitățile de concentrare, memoria și vederea

Iluzie optică: Descoperă numărul 337 în 12 secunde

Multe iluzii optice reprezintă imagini în care trebuie să identifici, într-un timp destul de scurt, de câteva secunde, diverse obiecte, persoane sau animale ascunse.

În imaginea de mai sus sunt reprezentate mai multe numere 357, însă printre ele este strecurat un număr 337. Ai la dispoziție 12 secunde pentru a-l depista. Îți oferim un mic indiciu: concentrează-ți privirea în partea dreaptă.

REZOLVARE: Dacă ai reușit să te încadrezi în timp, meriți felicitările noastre. Ești un geniu. Dacă nu, mai jos este încercuit numărul pe care trebuia să îl găsești.

Ce sunt iluziile optice

Iluziile optice folosesc culorile, lumina și modelele pentru a crea imagini care pot fi înșelătoare sau care „păcălesc” creierul. Informațiile „culese” de ochi sunt procesate de creier și creeză o percepție care, în realitate, nu se potrivește cu imaginea reală.

Percepția ține de interpretarea a ceea ce noi „luăm” din lumea înconjurătoare prin intermediul ochilor. Iluziile optice sunt posibile deoarece creierul încearcă să interpreteze ceea ce vedem și încearcă să dea un sens lumii din jurul nostru. Tocmai de aceea iluziile optice ne pot „păcăli” creierul, care „vede” lucruri ce pot fi sau nu reale.

Un lucru e cert: aceste iluzii au fascinat oamenii de generații întregi. De pildă, la mijlocul secolului al XIX-lea, astrofizicianul german Johann Zöllner descoperea întâmplător la un material textil iluzia care îi poartă de atunci numele: liniile paralele, încrucișate cu numeroase linii oblice mai scurte, par să se îndepărteze.

