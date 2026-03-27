Iluzie optică virală | Identificați numărul 27 ascuns printre 72

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi o iluzie optică menită să-ţi pună la încercare capacitatea de observație.

În imaginea prezentată se poate observa cum se repetă intens numărul 72. Însă printre rânduri se ascunde şi un 27. Crezi că îl poţi găsi?

Iluzie optică virală

Specialiștii spun că astfel de exerciții vizuale pot stimula activitatea cerebrală, contribuind la îmbunătățirea concentrării, a gândirii creative și a abilităților de rezolvare a problemelor. Practicate constant, pot avea un rol benefic în menținerea sănătății cognitive.

Imaginea este alcătuită aproape în totalitate din numere 72, însă printre ele se află și un 27, dificil de identificat la prima vedere. Provocarea constă în găsirea acestuia într-un timp cât mai scurt, un exercițiu care testează atenția la detalii și viteza de reacție.

Identificați numărul 27 ascuns printre 72

Deși pare o sarcină simplă, mulți descoperă că numărul ascuns nu este ușor de observat. Doar cei cu o privire foarte atentă reușesc să îl identifice rapid, în timp ce alții au nevoie de mai multe încercări.

Timpul a expirat. Cei cu o acuitate vizuală excelentă sigur au găsit numărul, iar pentru cei care nu au reușit, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

