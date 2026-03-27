Este vineri, weekend-ul se apropie și cel mai bun mod de a te relaxa este să faci un test simplu. CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta rezultatul ecuației 9 x 5 = 94. Crezi că te descurci?

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi, dar nu numai, pentru a vedea care este nivelul de inteligență al unei persoane. Ele sunt împărțite pe mai multe categorii, de la cel mai mic la cel mai mare. La prima vedere par ușoare, dar un moment de neatenție poate face ca un exercițiu simplu să îți dea bătăi de cap.

Aceste tipuri de teste pot fi sub forme diferite, fie ghicitori, puzzle-uri și multe altele. Pe lângă rolul principal pe care îl au, ele sunt menite să îți antreneze mintea, dar în același timp te poți distra pe cinste rezolvând un astfel de test.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 x 5 = 94, mutând un singur băț

Astăzi îți prezentăm un test de inteligență care chiar dacă este simplu, i-a pus pe mulți în dificultate. Ce trebuie să faci este să privești cu atenție, să te gândești și să corectezi ecuația din imagine. Exercițiul din poză este construit din bețe din chibrit. Pentru a rezolva testul propus, trebuie să muți un singur băț. Crezi că poți găsi răspunsul corect?

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 9 x 5 = 94 trebuie să scoți bățul care formează cifra 9 și să îl pui la cifra 5. În acest mod vei obține: 9 x 6, iar rezultatul va fi 54.

La ce ajută testele IQ

Testele IQ măsoară inteligența, memoria, cunoașterea spațială și nu numai. Cu ajutorul lor, foarte mulți își descoperă abilitățile și care va fi orientarea lor profesională. Ele sunt împărțite pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

