Ily Grigorescu se ”dezbracă” de secrete! Povestea intimă din spatele uneia dintre cele mai fascinante galerii de artă din București: ”Nici n-am stat pe gânduri!”

Ily Grigorescu captează lumina. Este radiantă. Ily Grigorescu capturează culorile. Este pictoriță. Ily Grigorescu face bani din artă. Este creatorul galeriei MoMart. O femeie frumoasă, în tușe fine, feminine dar determinante, deșteaptă, comunicativă, care a transformat un hobby în succes. Gazdă minunată – pentru oricine pășește pragul galeriei sale, bucureștean sau turist, simplu curios sau colecționar, pasionat de frumos sau un vizitator care caută un cadou deosebit – te întâmpină, te îndrumă cu răbdare într-un adictiv virvar artistic.

Mulți ar numi pasiunea ei drept un hobby exclusivist. Un spațiu destinat pictorilor contemporani sau obiectelor de artă nu este, într-adevăr, ceva ce întâlnești des. Dar, atunci când îmbini pasiunea cu business-ul, când mai adaugi un strop de fler și un strop de curaj, iată, se poate și în România.

CANCAN.RO: Ily, în spatele Galeriei Momart stă o poveste intimă și foarte frumoasă. Vrei să ne-o povestești?

Ily Grigorescu: Da, într-adevăr, Isabela, fiica mea, a venit cu ideea de ”Momart”! Eram la început când deschideam Galeria, decoram pereții și ne tot gândeam la un nume pentru galerie. Atunci Isabela a spus: „Mami, tu pictezi și ai putea să-i pui Momart, de la mama artei mom-art, mama artei, ar fi ceva foarte frumos! Nici nu am mai stat pe ganduri, așa i-a rămas numele!

CANCAN.RO: Cu ce artiști colaborezi?

Ily Grigorescu: În mare parte sunt artiști contemporani cunoscuți, consacrați, dar în galerie mai sunt și câțiva interbelici și bineînțeles și obiecte vechi care ne înfrumusețează sufletul și casa. Nu aș vrea să dau nume ca să nu…

”Cu arta modernă este mai greu”

CANCAN.RO: Cum merge piața de artă în Romania?

Ily Grigorescu: Acum este o perioadă destul de grea pentru toată lumea, bineînțeles că si pentru artă, pentru că arta se pune întotdeauna pe ultimul loc, nu este ceva vital! Acum trebuie într-adevăr să muncești mai mult, să te ocupi de promovare să știi ce alegi să vinzi, e într-adevăr mai greu, dar nu imposibil!

CANCAN.RO: Sincer, eu cred că publicul larg – nu doar cel dedicat – al artei plastice este în urmă cu doi, trei, zece în urma artiștilor. Există o discrepanță între ce creează artistul și ce sunt pregătiți să înțeleagă sau chiar să accepte oamenii. Încă sunt supuși canonului tradițional, realist. Cu alte cuvinte, artiștii merg către semnificația lor pe care o obțin altfel, către esență, dar publicul crede că ar trebui să vadă o sculptură exact ca cele ale lui Rodin. Întrebare: se cumpără artă modernă?

Ily Grigorescu: Da, cu arta modernă este mai greu, încă se caută peisaje, flori…. și sculptura clasică, puțină lume înțelege arta modernă! Insă de ceva timp a început să se mai caute și arta modernă, suntem in urma cu cel putin 10-15 ani…

CANCAN.RO: Tocmai ce discutam despre mijloacele altfel din cultura modernă și postmodernă. Ai un favorit contemporan?

Ily Grigorescu: Mie îmi este din ce în ce mai greu, pentru că am mai mulți favoriți contemporani și aș vrea să-i cuprind pe toți, dar nu se poate! În primul rând spațiul nu îmi dă voie să cuprind atât de mulți artiști pe cât aș vrea!

CANCAN.RO: Răsucesc – intenționat – sensul de mers al interviului și te întreb abrupt, pentru că nu mă pot abține, din alte vremuri și alte zone: Jackson Pollock sau Basquiat?

Ily Grigorescu: Îmi este greu să aleg dar totuși aș alege Basquiat, îmi amintește de copilărie, de primele desene și chiar uneori asemuiam desenele fiicei mele cu ale lui!

CANCAN.RO: Care sunt cei mai bine cotați artiști contemporani? Ai negocieri directe cu vreunul dintre ei?

Ily Grigorescu: Cel mai bine cotat artist contemporan este Adrian Ghenie! Nu am nicio colaborare cu niciun artist de talie internaționala. Din cate stiu, cei mai bine cotați artisti contemporani au contracte cu casele de licitații si nu cred ca sunt șanse să ajungă în MoMart!

”Îmi doresc să se schimbe ceva în zona Hanul cu tei”

CANCAN.RO: Ai colaborări cu muzee sau alte galerii?

Ily Grigorescu: Da, mai colaborez și cu alte galerii, nu cu foarte multe dar da, colaborez! Cu muzeele din păcate, nu!

CANCAN.RO: Îți mărturisesc că am fost – și sunt – o mare admiratoare a lui Peggy Guggenheim. Cât de sus vrei să duci Momart?

Ily Grigorescu: Nu știu cât de departe aș putea ajunge, însă nimeni nu mă oprește să visez la ceva frumos pentru MoMart! Și eu sunt o admiratoare a lui Peggy Guggenheim,o mare iubitoare de artă și o colectionară desăvârșită !

CANCAN.RO: Ce noutăți aveți la Galerie? Expoziții noi?

Ily Grigorescu: Mereu apar noutăți, artiști noi, lucrări noi! Îmi doresc să se schimbe ceva în zona ”Hanul cu tei”, vrem să fie cumva punctul zero, unde să se întâlnească toată lumea bună!! Vom vedea ce idei ne vin pentru a atrage cât mai mulți turiști și iubitori de artă!

CANCAN.RO: Ca să evităm stereotipia obositoare despre ‘ce pasiuni ai în afară de…’, te rog să împărtășești cu noi ceva inedit din viața ta cotidiană.

Ily Grigorescu: Mereu mi se întâmplă lucruri inedite, de exemplu aveam o lucrare adusă de cineva în galerie și vine autorul lucrării, pe care nu îl cunoșteam în realitate, personal, și mă întreabă cât costă lucrarea, de cine este realizată! I-am povestit eu tot ce stiam despre artist, era foarte amuzat, pentru că era însuși autorul, iar la sfârșit a întins mâna și mi-a spus, eu sunt autorul !

CANCAN.RO: Pe ce te-ai bazat când ai deschis Galeria? Sau pe cine?

Ily Grigorescu: Nu m-am bazat pe cineva, m-am bazat doar pe dragostea mea pentru artă! Iar Isabela, fiica mea, mi-a dat mereu aripi și idei!

”Sfatul meu ca mama este să-ți lași copilul să facă ce-i place”

CANCAN.RO: Despre piedicile pe care le întâmpini, ce poți mărturisi?

Ily Grigorescu: Încerc să le depășesc și sper să nu întâmpin prea multe! Se duce o bătălie de supraviețuire în acest domeniu! Trebuie să fii foarte documentat și foarte pregătit să faci față tuturor clienților și nu numai!

CANCAN.RO: Ești curajoasă, ești determinată și, în același timp, frumoasă, feminină. E greu să-ți păstrezi feminitatea în lumea artelor plastice, a galeriștilor?

Ily Grigorescu: Când îți curge prin vene arta și trăiesti în acest spirit al frumosului, pur și simplu ești parte din ea! Până și ușa galeriei a căpătat un scârțâit frumos, se contopește cu tot ce e acolo!

CANCAN.RO: În final, nu ca galerist, ci ca mamă, ca femeie de succes, îți las ultimul cuvânt adresat atât tinerilor cât și părinților. De exemplu, nu mulți părinți sunt de acord cu‚ meseria de artist’. Însăși fiica ta este psiholog.

Ily Grigorescu: Sfatul meu ca mama este să-ți lași copilul să facă ce-i place. Eu am descoperit acest hobby, pictura, arta, destul de târziu, însă niciodată nu este prea târziu! Și mi-am dat seama că tot ce faci din suflet și-ți place, faci bine!

Mai pot spune că uneori se mai întâmplă și minuni! Fiica mea avea vreo 6 ani când i-a scris lui Moș Crăciun că ea vrea să picteze și că ar vrea să primească o trusă de pictură! Bineînțeles că dorința ei a fost îndeplinită doar că nu a durat prea mult, s-a plictisit destul de repede. Iar eu, ca s-o încurajez de fiecare dată când veneau prietenele ei la ea, scoteam trusa și materialele de pictură și făceam concurs de pictură, la care participam și eu, cu ele! Așa am descoperit că-mi place pictura, mi-a plăcut ce am pictat și de-atunci nu am putut să mai renunț la acest minunat hobby, care apoi a devenit stilul meu de viață! Așa am ajuns să deschid și Galeria! Eu cred că acel cadou cerut de fiica mea, lui Moș Crăciun a fost pentru mine!!

În încheiere aș vrea să fac apel la toți iubitorii de frumos să ne viziteze Galeria Momart din Hanul cu tei, din inima Bucureștiului! Programul este de luni până sămbată, între orele 10.00 – 17.30!

