Imagine rară! Cleopatra Stratan și mama ei au fost surprinse în timp ce se îmbrățișează: ”Te iubesc, mami!”

Cleopatra Stratan, soția artistului Edward Sanda, a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare alături de mama ei. O apariție rară în mediul online, așa cum și cântăreața a mărturisit în mesajul emoționant pe care l-a postat pe Instagram!

Pe rețelele de socializare, Cleopatra Stratan a postat o imagine în care apare alături de mama ei, o ipostază cu adevărat rară, așa cum a și mărturisit cântăreața! Imaginea a fost realizat la nunta Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda, iar cele două au fost surprinse în timp ce se îmbrățișează.

”Mama… Știți bine că are foarte puține apariții online, dar asta nu înseamnă că nu e cu și pentru mine oricând și oriunde! Prefer să o prezint în fața voastră ca cea mai puternică, iubitoare, scumpă și frumoasă ființă de pe Pământ pe care o cunosc! Te iubesc, mami!❤️ #emoție #weddingmoments”, este mesajul postat de Cleopatra Stratan pe Instagram astăzi.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre nuntă: “A fost diferită, nu neapărat controversată”

Referitor la nuntă, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu s-au arătat deranjați că anumite persoane au vorbit despre evenimentul lor, semnalând faptul că nu au avut nași și că nu au respectat tradițiile.

“Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit. A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a spus Cleopatra Stratan.

Sursă foto: arhivă Cancan