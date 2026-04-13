Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină

Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină

De: Elisa Tîrgovățu 13/04/2026 | 15:23
Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină
Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină / Sursa foto: Social media

Bucurie uriașă în Ungaria după ce Péter Magyar a câștigat alegerile parlamentare și a devenit noul premier, într-un scrutin considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani pentru țara vecină.

Atmosfera de sărbătoare de la Budapesta a fost una spectaculoasă. Imaginile surprinse în timpul nopții au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, fiind distribuite de mii de utilizatori în doar câteva ore.

Cum a fost celebrată victoria

Unul dintre cei care au atras toate privirile a fost Zsolt Hegedus, șeful de campanie al lui Magyar. Acesta a celebrat victoria într-un mod inedit, dansând energic pe scenă, în fața susținătorilor care l-au aplaudat și au filmat momentul.

Momentul a fost distribuit masiv online și a stârnit reacții. Atfel, a devenit rapid unul dintre cele mai comentate episoade ale nopții alegerilor. Mulți internauți au remarcat energia și relaxarea din tabăra câștigătoare, în contrast cu tensiunea obișnuită a unor astfel de momente politice.

https://www.instagram.com/p/DXDDMk0IOWn/

Potrivit jurnalistei care a publicat videoclipul, dar și presei din țara vecină, Zsolt Hegedus ar putea ocupa funcția de ministru al Sănătății în viitorul guvern condus de Magyar. Deocamdată, informația nu a fost confirmată oficial, însă numele său este deja vehiculat intens în spațiul public.

Victoria partidului condus de Péter Magyar a declanșat un val de entuziasm în întreaga Ungarie. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a celebra rezultatul alegerilor și schimbarea politică pe care aceasta o aduce.

