Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină

Bucurie uriașă în Ungaria după ce Péter Magyar a câștigat alegerile parlamentare și a devenit noul premier, într-un scrutin considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani pentru țara vecină.
Atmosfera de sărbătoare de la Budapesta a fost una spectaculoasă. Imaginile surprinse în timpul nopții au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, fiind distribuite de mii de utilizatori în doar câteva ore.
Unul dintre cei care au atras toate privirile a fost Zsolt Hegedus, șeful de campanie al lui Magyar. Acesta a celebrat victoria într-un mod inedit, dansând energic pe scenă, în fața susținătorilor care l-au aplaudat și au filmat momentul.
Momentul a fost distribuit masiv online și a stârnit reacții. Atfel, a devenit rapid unul dintre cele mai comentate episoade ale nopții alegerilor. Mulți internauți au remarcat energia și relaxarea din tabăra câștigătoare, în contrast cu tensiunea obișnuită a unor astfel de momente politice.
Potrivit jurnalistei care a publicat videoclipul, dar și presei din țara vecină, Zsolt Hegedus ar putea ocupa funcția de ministru al Sănătății în viitorul guvern condus de Magyar. Deocamdată, informația nu a fost confirmată oficial, însă numele său este deja vehiculat intens în spațiul public.
Victoria partidului condus de Péter Magyar a declanșat un val de entuziasm în întreaga Ungarie. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a celebra rezultatul alegerilor și schimbarea politică pe care aceasta o aduce.
