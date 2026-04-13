Acasă » Știri » Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Are 45 de ani și este divorțat

Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Are 45 de ani și este divorțat

De: Anca Chihaie 13/04/2026 | 12:28
Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Are 45 de ani și este divorțat
Peter Magyar/foto: social media

Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani, avocat de profesie și figură politică în ascensiune în Ungaria, atrage tot mai mult atenția publică după parcursul său neobișnuit, marcat de o schimbare radicală de poziționare față de fostul său mediu politic. Provenit dintr-un mediu educațional elitist și dintr-o familie cu conexiuni în zona instituțiilor de stat, Magyar a evoluat de la statutul de membru apropiat al cercurilor de putere la cel de critic vocal al sistemului din care a făcut parte.

Formarea sa educațională a început într-un liceu catolic de prestigiu din Budapesta, instituție cunoscută pentru standardele sale academice ridicate și pentru orientarea conservatoare. Ulterior, a urmat studii de drept la o universitate catolică din capitala Ungariei, consolidându-și astfel profilul de jurist într-un cadru educațional tradițional. Acest parcurs academic a contribuit la integrarea sa timpurie în mediile politice și administrative ale țării.

Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei

În plan personal, Magyar a fost căsătorit cu Judit Varga, o personalitate politică importantă, activă în cadrul guvernării de dreapta din Ungaria. Căsătoria lor a avut loc la mijlocul anilor 2000, iar cuplul are împreună trei copii. Relația lor a fost mult timp considerată una stabilă, însă în primăvara anului 2023 cei doi au decis să divorțeze, eveniment care a atras atenția publică datorită profilului lor politic.

Cariera lui Péter Magyar a fost inițial strâns legată de partidul Fidesz, formațiune politică dominantă în Ungaria în ultimele decenii. El s-a apropiat de acest partid încă din perioada studenției și a dezvoltat conexiuni cu mai mulți lideri influenți din interiorul său. De-a lungul timpului, a lucrat în medii administrative și juridice asociate guvernării, ceea ce i-a oferit o perspectivă directă asupra mecanismelor de putere.

Schimbarea majoră în parcursul său politic a apărut după o serie de tensiuni și controverse în interiorul clasei politice maghiare. În urma unui scandal public amplu, care a implicat decizii controversate la nivel guvernamental și consecințe politice semnificative, Magyar s-a distanțat de fostul său partid. În acest context, el a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai structurii politice din care făcuse parte.

În 2024, Péter Magyar s-a implicat într-un nou proiect politic, alăturându-se unui partid emergent, cu o prezență relativ redusă pe scena politică până atunci. Sub conducerea sa, formațiunea a reușit să obțină rezultate semnificative la alegerile europene, surprinzând analiștii politici prin scorul electoral obținut și prin mobilizarea electoratului nemulțumit de partidele tradiționale. Campania sa a fost construită în jurul ideii de reformă profundă a sistemului politic și administrativ.

Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea dezvăluie care este singurul aliment de pe masa de Paște care ne face mai inteligenți
Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea dezvăluie care este singurul aliment de pe masa de Paște care ne face mai…
TEST IQ | Doar 1 dintre 100 de oameni poate identifica toate cele 5 ouă de Paște din…
