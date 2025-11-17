Acasă » Știri » Imagini dramatice cu nava încărcată cu GPL, în flăcări! E alertă în România

Imagini dramatice cu nava încărcată cu GPL, în flăcări! E alertă în România

De: Mirela Loșniță 17/11/2025 | 12:53
Pericol imens la granița României. O navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovită de drone pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Nava este în flăcări, iar riscul unei explozii este considerat destul de ridicat de autorități.

Luni, 17 noiembrie 2025, la ora 11:37, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona localității Plauru, ca urmare a pericolului de explozie. Locuitorii din zonă sunt rugați să respecte aceste măsuri care au fost dispuse de autorități, inclusiv cele privind evacuarea și să evite deplasarea în perimetrul indicat.

Imagini dramatice cu nava încărcată cu GPL, în flăcări!

Autoritățile române au decis să-i evacueze pe locuitorii satului Plauru. Aceștia au primit mesaje RO Alert, după ce rușii au lansat în noaptea de duminică spre luni mai multe atacuri asupra localităților ucrainene din zona Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail.

Vasul Orinda a fost construit in 2002. La început a fost sub pavilion Hong Kong, apoi Singapore (din 2011). De doi ani, vasul navigheaza sub pavilion turcesc. Nava, cu o lungime de 125 de metri, era ancorata la Izmail din 12 noiembrie.

De asemenea, mai multe persoane ar fi fost deja evacuate în localitatea Ceatalchioi. ISU menționează că misiunea este în desfășurare.

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ.

Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale.

Misiunea este în desfășurare”, au transmis ISU Tulcea.

