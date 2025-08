Imagini HALUCINANTE cu Cheloo în timp ce conduce cu peste 100 km/h pe străzile din București. Fanii l-au pus la zid: ”Merită arestat!”

Cheloo, membru al trupei Paraziții, revine în centrul atenției publice, însă nici de această dată nu este vorba despre un context pozitiv. După scandalul din curtea Catedralei Mântuirii Neamului, un nou video care îl are în prim-plan a apărut recent pe platforma Reddit și a stârnit îngrijorare și indignare printre utilizatori.

Un vlog postat pe YouTube în urmă cu cinci zile de DJ CRYPT îl arată pe artist în timp ce conduce agresiv și cu viteză pe o stradă îngustă, punând în pericol nu doar propria viață, ci și pe a celor din jur. Filmarea, care a ajuns rapid și pe Reddit, a stârnit reacții dure din partea publicului.

După cum vă spuneam, filmuețul în care Cheloo apare conducând cu o viteză cu mult peste limita legală din zona respectivă, a fost repostat pe platforma Reddit, iar reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară.

„Merită arestat direct și închis să se mai liniștească”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a subliniat gravitatea situației: „E de speriat când te gândești că mulți pot face asta cu șanse mici să fie prinși de un echipaj de poliție.” Un alt comentariu evidențiază norocul de moment din trafic: „Sincer, este un miracol că nu s-a întâlnit cu altă mașină, nu știu cum de este așa pustiu. Poliția nu poate face nimic pe baza clipului?”

Reamintim că Cheloo se află deja într-o situație delicată după ce, pe 29 iulie, a fost implicat într-un incident în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. Artistul a intrat cu mașina în incinta lăcașului de cult, gest care a atras atenția paznicilor și a trecătorilor. Ulterior, poliția l-a testat pentru consum de alcool și droguri. Alcoolemia a ieșit negativă, însă testul rapid a indicat prezența unor substanțe interzise în urină. Cheloo a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), unde probele de sânge au ieșit negative, semnalând că nu se afla sub influența drogurilor în acel moment, dar consumul ar fi avut loc anterior.

Artistul a negat vehement acuzațiile:

“Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct.

Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie”.