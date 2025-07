Imagini în premieră de la nunta Mariei cu Marius Avram. Cum arătau concurenții de la Insula Iubirii în cea mai fericită zi a vieții lor

Maria și Marius Avram formează unul dintre cele 5 cupluri care au acceptat să-și testeze fidelitatea, relația, dar și propriile limite în sezonul 9 de la Insula iubirii. Sunt căsătoriți de 6 ani, iar aventura din Thailanda are menirea de a le oferi răspunsurile la cele mai ascunse și misterioase întrebări de până acum. Avem imagini în premieră de la nunta celor doi. Cum arătau concurenții de la Insula Iubirii în cea mai fericită zi a vieții lor?

Maria și Marius Avram formează unul dintre cele mai vocale cupluri din sezonul 9 de la Insula iubirii. Sunt împreună de 11 ani și căsătoriți de 6 ani. Cei doi au venit la Insula iubirii să își testeze propriile limite, dar și căsnicia. În anii petrecuți împreună, cuplul a avut de trecut prin mai multe provocări și cumpene.

Acum doi ani, Marius a fost prins pe picior greșit, însă partenera sa a decis să îi mai acorde o șansă. – vezi AICI imagini de la nunta lor. Acum, relația dintre cei doi pare să fie la fel de solidă ca la început și sunt pregătiți să își testeze cosnicia într-un context diferit.

Au trecut doi ani de când Marius a înșelat-o pe Maria, iar de atunci relația celor doi a fost pusă la grea încercare. Concurenta de la Insula iubirii a descoperit trădarea într-un moment critic al vieții sale, când fratele ei era pe moarte. Și cum infidelitatea nu a fost suficientă, Maria a aflat că femeia care aproape îi luase locul era o amică din cercul lui de prieteni.

Maria a povestit că a simțit că ceva necurat se petrece, și-a făcut mai multe scenarii, iar pentru a pune capăt suspiciunii a decis să își asculte intuiția și să îi verifice telefonul soțului ei. A aflat de amanta după ce a descoperit în telefon un apel video de 47 de minute. La un moment dat chiar a fost decisă să divorțeze.

”Eu treceam printr-o perioadă destul de dureroasă, fratele meu era în spital și nu era tocmai OK. Am văzut că se întâmplă ceva, dar nu puteam să mă preocup atunci și de el. Fratele meu era pe moarte și preferam să acord mai multă atenție. Ulterior am pus mai multe întrebări și îmi făcusem un scenariu, el mi-a spus că sunt nebună.

Am mers pe instinctul feminin și am intrat în telefonul lui, cu acordul lui și era un apel video de 47 de minute, el îmi spusese că e banca. L-am întrebat de ce e apel video și atunci s-a albit la față. Atunci am salvat numărul de telefon pe WhatsApp și am văzut toate conversațiile. La un moment dat chiar voiam să divorțăm. (…)”, a mai spus Maria.