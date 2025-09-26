Imagini RARE cu familia lui Teo Costache de la Insula Iubirii 2025. Cum arată părinții și sora ispitei supreme

Teo Costache este cunoscut publicului larg, după ce a participat în rolul de ispită la Insula Iubirii, emisiunea care ține România cu sufletul la gură an de an. Teo are 26 de ani și a făcut furori în emisiune cu fizicul lui de invidiat, dar și cu zâmbetul său de milioane.

Tânărul a fost pus de multe ori în postura de bărbat cuceritor, însă puțini știu cât de împlinit se simte alături de familia lui. Acesta a postat câteva fotografii în mediul online, unde este extrem de fericit alături de sora și de părinții lui.

Imagini rare cu familia lui Teo Costache

Teo Cosmin provine dintr-o familie modestă în care a avut parte de multe lipsuri, dar acum deține o afacere profitabilă cu toalete ecologice. Tatăl său a fost primul care a înființat această afacere, iar el s-a gândit să îi calce pe urme. O perioadă și-a ajutat părinții, apoi s-a decis să preia el acest bussines.

Teo se mândrește cu familia lui și a postat în mediul online mai multe imagini rare cu familia lui. Deși, foarte multe domnișoare sunt interesate de viața privată a lui Teo Cosmin, acesta a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când s-a afișat în mediul online cu sora și cu părinții săi.

Ispita supremă de la Insula Iubirii are o relație foarte bună cu părinții săi și, plus de asta, seamănă izbitor. De asemenea, Teo mai are și o soră superbă cu care seamănă la fel de bine. (VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO A ARTICOLULUI)

După ce a surprins pe toată lumea cu familia minunată pe care o are, întrebarea care stă pe buzele tuturor ține de viața sentimentală a tânărului. Foarte multe fane sunt interesată dacă în viața lui există o persoană care să îi pună inima pe jar. Discret din fire, Teo nu oferă foarte multe detalii din viața sa privată, însă a ținut să specifice că în momentul de față nu are o iubită.

”Mă postez foarte rar, eu, doar atunci când am ceva serios cu cineva. În momentul de față nu este nimeni în viața mea, nu știu ce va urma. Nu am un tipar anume. În primul rând, vreau să aibă simțul umorului”, a declarat ispita Teo pentru Spynews.ro.

Cum arăta Teo de la Insula Iubirii în urmă cu 5 ani, când avea freză de Johnny Bravo