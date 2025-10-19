Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani. Cum suna vocea lui atunci

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România. Regele, așa cum a fost poreclit, reușește să facă ravagii la cântările sale, iar mulți sunt cei care scot bani grei din buzunare doar pentru a-l asculta. Florin Salam este cunoscut pentru timbrul său vocal, însă cum suna vocea artistului la început de carieră, pe vremea când avea numai 17 ani?

Florin Salam este unul dintre cele mai mari nume din lumea muzicii de petrecere. Celebrul artist are numeroase concerte și o mulțime de fani care ar da orice să îl vadă. Cu o voce puternică și melodii de suflet, manelistul este în top de ani de zile. Dar puțini sunt cei care și-l mai amintesc la început de carieră, când cânta la acordeon și se numea Florin Fermecătorul.

Imagini rarisime cu Florin Salam în 1997, la doar 17 ani

Florin Salam a debutat în lumea manelelor în anii ’90, cu numele de Florin Fermectorul. La acea vreme era numai un adolescent cu multe visuri la purtător, iar în anii ce au urmat a reușit să le îndeplinească pe toate. La început de carieră, artistul era ceva mai timid și cânta la acordeon.

Într-o filmare de colecție, ce datează din anul 1997, se prezintă unul dintre concertele de început de carieră ale lui Florin Salam. La acea vreme, manelistul avea numai 17 ani și dădea tot ce avea mai bun la fiecare reprezentație. Îmbrăcat la costum, cu acordeonul în mână, Florin Salam încerca să își încânte publicul, iar vocea lui suna ceva mai diferit.

Florin Salam provine dintr-o familie de lăutari din județul Călărași. Iar unchiul său Nicu Stoian, poreclit Nicu Salam, este cel care i-a îndrumat pașii spre lumea muzicală. Un virtuoz al acordeonului, bărbatul l-a învățat pe Florin Salam tainele meseriei și tot de la el artistul a împrumutat și numele de scenă.

Deși la început de carieră se prezenta ca Florin Fermecătorul, nume ales de un producător, ulterior manelistul a luat numele de scenă al unchiului, la îndemnul unui alt producător.

„I-a zis că el nu poate să-i spună Fermecătorul și că o să-i zică Salam, după mine. Florin a acceptat imediat, era foarte bucuros. El a vrut mereu să i se spună Salam, dar un alt producător îi spusese Fermecătorul. Până la urmă a rămas așa cum i-a plăcut lui. Să știți că Florin are un program foarte încărcat, e greu să dai de el, dar dacă noi îl sunăm și avem o problema, în secundă următoare e aici! E foarte apropiat de noi, avem o familie unită”, spunea Nicu Salam, cu ani în urmă.

