Imagini rarisime | Cum arăta Nikita în 2000, când era șefa tuturor găștilor din Piața Romană. A apărut pentru prima dată la Antena 1

Nikita rămâne unul dintre cele mai controversate personaje ale showbizului românesc. S-a făcut remarcată prin scandalurile pe care le provoca deliberat în emisiunile din România, dar și prin declarațiile pe care le făcea pe vremea când era șefa tuturor găștilor din Piața Romană. Puțini își amintesc felul în care ea arăta atunci, însă poate fi recunoscută ușor după părul blond.

Pe numele său real Mihaela Nicoleta Ispas, Nikita mărturisea că viața i s-a liniștit cum nu ar fi sperat vreodată, după câștigurile de la loterie și logodna cu un polițist spaniol. Totuși, ea rămâne cunoscută pentru aparițiile sale controversate de pe micile ecrane.

Cum a apărut Nikita pentru prima dată la Antena 1

Nikita a devenit cunoscută în toată țara în urma aparițiilor controversate de pe micile ecrane și a scandalurilor în care a fost implicată de-a lungul timpului. Blonda s-a afișat pentru prima dată la televizor în 2000, atunci când era șefa tuturor găștilor din Piața Romană.

Antena 1 a realizat un reportaj despre anumite cercuri de cartier din care făcea parte și Nikita. Pe atunci, băieții o descriau ca o persoană plină de curaj, care știe să impună respect. De asemenea, Mihaela Nicoleta Ispas nu s-a ferit să se laude singură.

„Mă impun, bineînțeles. Întâi vorbesc frumos, dacă nu se poate vorbi frumos, apelăm la fapte. În ziua de astăzi faptele contează cel mai mult, nu vorbele. În fața unei persoane de afișează respectul. Nu mă iau de absolut nimeni, numai de cine mă va supăra. Nu accept să mă calce cineva pe coadă”, spunea Nikita, în reportajul de la Antena 1.

În ultimii ani, viața „Blondei de la Piața Romană” s-a schimbat complet. Nikita s-a stabilit în Spania, la Malaga, unde locuiește alături de logodnic și de cele două fetițe. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, ea a dezvăluit că tocmai imaginea pe care și-a creat-o în România a împins-o să părăsească țara.

„Am plecat din România deoarece m-am săturat de mizeria asta care există în ziua de astăzi, din presă, din televiziune, «Nikita bătăușa, Nikita proxeneta». Eu, proxeneta, unde sunt eu proxenetă? Eu, de fapt și de drept, am venit acum în România, vă spun sincer, să dau în judecată toate publicațiile care au profitat de mine, de numele meu, Nikita și au scris că bat, că fac. N-am bătut, m-am luptat cu viața, oameni buni. Eu nu m-am bătut cu absolut nimeni, nu am avut de-a face cu poliția, nu am fost în viața mea legată, sau cum se spune că în Spania am bătut și m-au legat și am fost la pușcărie. Absolut niciodată n-am fost, credeți-mă. Da, am fost reținută, dar mi s-a dat drumul, însă asta nu înseamnă că eu am bătut judecătorii. Cum să bat judecătorii în Spania? Păi te duci direct la pușcărie. Legea Spaniei e mai aspră decât cea a României”, a declarat Nikita pentru CANCAN.RO.

