Imagini șocante de la Amara, după explozia terifiantă! Zonă de risc, oamenii au fost evacuați

Un incident deosebit de grav a avut loc ieri, 29 august 2025, în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime destinat captării apei potabile. Din primele informații, forajul a generat un jet puternic de apă combinat cu gaze și materiale solide care a atins înălțimi de până la 50–60 de metri. Această erupție a provocat formarea unui crater cu diametrul estimat la 80–100 de metri și a pus în pericol imediat locuințele din apropiere.

După ce jetul inițial a fost declanșat, acesta a luat foc, generând flăcări vizibile și degajări de gaze, inclusiv metan, amoniac și hidrogen sulfurat. În urma acestui fenomen, autoritățile locale și echipajele de intervenție au reacționat rapid, iar incendiul a fost complet stins în dimineața zilei de 30 august, la ora 03:14.

Explozie la forajul de apă din Amara

Echipele specializate CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) s-au deplasat la fața locului pentru a evalua riscurile și a efectua măsurători ale calității aerului. Datele preliminare indică faptul că nu au fost identificate substanțe toxice și că valorile înregistrate se încadrează în limite normale, ceea ce exclude momentan riscurile pentru sănătatea populației. În continuare, zona rămâne monitorizată permanent, iar autoritățile desfășoară investigații pentru a determina cauzele exacte care au dus la incident.

Pentru a proteja locuitorii și a limita consecințele evenimentului, au fost luate măsuri urgente. În jurul forajului a fost delimitată o zonă de risc cu o rază de 300 de metri, iar aproximativ 270 de persoane din 144 de locuințe din perimetrul afectat au fost evacuate preventiv. Nu au fost raportate probleme medicale în rândul evacuaților, însă autoritățile au pregătit spații pentru cazarea temporară a celor afectați.

În paralel, a fost transmis un mesaj RO-ALERT către populația localității, iar accesul în zona de risc a fost restricționat, atât pentru traficul rutier, cât și pentru persoanele neautorizate. De asemenea, serviciile publice din zonă – energie electrică, gaze naturale și apă – au fost sistate temporar pentru a preveni accidente suplimentare și pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor de intervenție.

Evenimentul a generat un nivel ridicat de alertă în rândul autorităților locale, care urmează să convoace Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Obiectivul principal al acestei întâlniri va fi adoptarea măsurilor necesare pentru revenirea treptată la normalitate și asigurarea siguranței locuitorilor.

Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

