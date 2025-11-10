Imagini virale din chioșcul unei patiserii de la Gara de Nord! Un porumbel a încercat să „vândă” și el la vitrină, dar tura i-a fost scurtă

La doar câteva zile după ce un șoarece a fost surprins intrând într-o brutărie din București, un alt incident neobișnuit cu animale a atras atenția pe rețelele de socializare. De data aceasta, protagonis­tul a fost un porumbel care și-a făcut apariția în Gara de Nord, la o patiserie cunoscută și frecventată de turiști.

După ce un șoarece a fost surprins intrând într-o brutărie din București și căutând produse chiar în vitrină, unde a petrecut câteva secunde spre disperarea angajaților, un porumbel din Gara de Nord pare să-i calce pe urme. Se pare că locurile publice au devenit, într-un adevăr, un teren de explorare care îi lasă fără cuvinte pe cei din jur.

Porumbel, în chioșcul unei patiserii la Gara de Nord

Un porumbel din Gara de Nord a devenit cunoscut printre trecători pentru obiceiul său de a intra în chioșcurile de vânzare a mâncării. Pasărea a intrat în patiserie și a ajuns până deasupra produselor gătite și expuse. Cu toate că vânzătoarea a încercat să o alunge, a durat câteva secunde până când a reușit.

Porumbelul nu „stă” la coadă și nu pare deranjat de privirile oamenilor care așteaptă afară să comande, atrăgând atenția prin curajul și perseverența sa. Cu siguranță și-a dorit să guste din preparatele expuse, însă a fost prins și dus în exterior, departe de produsele alimentare!

Imagini virale cu porumbelul la patiserie

Porumbelul a fost observat de mai multe persoane care așteptau la coadă în chioșcul din Gara de Nord. Martorii au început să filmeze întreaga scenă, iar videoclipul a ajuns rapid pe rețelele de socializare, devenind viral. Imaginile au stârnit amuzamentul internauților, care au comentat curajul și comportamentul neobișnuit al păsării. Totodată, s-a pus problema și igienizării locului, după ce pasărea a zburat în chioșc.

