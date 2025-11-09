Acasă » Știri » Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani

Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani

De: Irina Rasoveanu 09/11/2025 | 19:51
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani

Doliu în lumea teatrului! Cristian Nicolaie s-a stins din viață fulgerător la 66 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet peste colegii de breaslă care au avut ocazia să colaboreze cu îndrăgitul actor. 

În ultimii 25 de ani din viață, Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara din București. Actorul a putut fi văzut în numeroase spectacole, precum „Vizitatorul” de Eric Emmanuel-Schmitt, regia: Claudiu Goga, „Capcană mortală” de Ira Levin, regia: Alexandru Mâzgăreanu, „Magnificul” de Mihai Ispirescu, regia: Lucian Sabados, „Figaro”, după Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, regia: Dan Tudor.

Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani

Reprezentanții Teatrului Nottara din București au fost cei care au făcut anunțul trist despre moartea actorului. De asemenea, aceștia au precizat că vor reveni în curând și cu detalii despre înmormântare pentru cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu.

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru Cristian Nicolaie. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film, Bucureşti, specializarea Actorie (clasa profesorilor Dem Rădulescu și Dinu Manolache), Cristian Nicolaie a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani”, au transmis reprezentanții Teatrului Nottara.

Cristian Nicolaie/ Sursa foto: Facebook

Un mesaj de condoleanțe au transmis și reprezentanții Teatrului Excelsior, acolo unde Cristian Nicolaie a jucat în mai multe spectacole, precum „Aladin și lampa fermecată”, „Măria-Sa… Măgarul!”, „Momo sau strania poveste a hoților de timp și a copilului ce le-a arătat oamenilor timpul” și „The History Boys”.

„A plecat dintre noi Cristian Nicolaie — actor, coleg și prieten vechi al scenei Excelsior. Un om cu o blândețe aparte, cu umor fin și cu o bucurie reală de a fi pe scenă. De-a lungul anilor, ne-a fost alături în spectacole care au făcut parte din istoria teatrului nostru.

Pentru toți cei care l-au cunoscut, rămâne amintirea unui artist generos, care și-a trăit meseria cu pasiune și discreție. Și a unui om bun, care făcea teatrul să pară, mereu, un loc mai luminos. Condoleanțe familiei. Odihnească-se în pace!”, este mesajul apărut pe pagina Teatrului Excelsior.

