Imaginile momentului în showbiz-ul din România! Alexandra Stan, fotografiată goală pușcă în piscină

Imaginile momentului în showbiz-ul din România! Alexandra Stan a fost fotografiată goală pușcă în piscină.

Fără doar și poate, Alexandra Stan este una dintre cele mai sexy artiste din showbiz-ul românesc. În ultima vreme, cântăreața a renunțat la inhibiții, dar și la haine și… și-a uimit fanii cu fotografii în care își arată formele apetisante, în toată splendoarea lor. Însă… ultimele ipostaze în care a fost surprinsă Alexandra Stan sunt de-a dreptul năucitoare.

Artista s-a lăsat fotografiată, goală pușcă, în piscină. Bineînțeles, Alexandra Stan a folosit un filtru alb/negru pentru poze, ca să le poată publica pe contul ei de Instagram. Iar admiratorii n-au contenit cu laudele la adresa cântăreței. (CITEȘTE ȘI: BREAKING NEWS ALEXANDRA STAN, DOSAR PENAL DUPĂ CE A PROVOCAT UN ACCIDENT CU RĂNIȚI ÎN CENTRUL BUCUREȘTIULUI)

Și dacă majoritatea fanilor o admiră pe Alexandra Stan pentru lipsa ei de inhibiții, mai sunt și răutăcioși care o critică pentru ipostazele +18 și susțin faptul că ea duce lipsă de atenție. Artista, însă, le-a venit de hac gurilor rele și a venit cu niște replici tăioase. (VEZI ȘI: ALEXANDRA STAN A FĂCUT SHOW EROTIC ÎN BALCONUL HOTELULUI! ”ȚI-O IAU HORMONII RAZNA”)

”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. Oare chiar așa să fie?

Mai ciudat mi se pare faptul că “acuzele” vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (…) Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it. Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy.

Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independența, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile… noi, artiștii… noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea”, a fost replica elegantă, dar din care se simțea supărarea, dată de frumoasa Alexandra Stan, conform wowbiz.ro.