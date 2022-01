“Îmi place să mă joc cu filtrele!” Roxana Nemeș răspunde celor care o acuză că își editează pozele

Roxana Nemeș face lumină în cazul postărilor pe care ar fi fost acuzată de internauți că le prelucrează excesiv. Cântăreața a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum jonglează cu filtrele și aplicațiile de editare din pură pasiune, dar și despre intervențiile estetice pe care și le-ar face, și la ce vârstă i se par acestea oportune.

Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil!” a creat vâlvă în rândul fanilor de pe Instagram în urma postărilor sale. Aceștia nu s-au putut abține să nu compare imaginile de la televizor cu cele apărute pe social media, acuzând-o pe artistă că editează, uneori peste măsură, conținutul publicat. Roxana Nemeș le răspunde, însă, afirmând că face acest lucru doar în caz de nevoie, când folosește filtre de înfrumusețare, sau din pur amuzament cu aplicațiile de edit.

“ Îmi place să mă joc cu filtrele! ”

Roxana Nemeș declară că este mulțumită de modul în care arată, fără a pune accent doar pe aspectul fizic. Artista mizează pe mulțumirea de sine, ce te poate face să radiezi frumusețe în jur. La capitolul cosmetizării conținutului de pe social media, cântăreața ne-a comunicat următoarele:

“Noi, femeile, ne punem filtre. Mie, una, îmi place să mă joc din când în când. Poate sunt nemachiată într-o zi și îmi pun un filtru, nu că aș avea o problemă cu asta, că m-a văzut o țară întreagă nemachiată”

„Recunosc, îmi place să mă joc, cumva ține și de munca mea, îmi și place să stau pur și simplu și să fac treaba asta, dar în același timp eu sunt foarte mulțumită de cum sunt eu în viața de zi cu zi, lăsând la o parte online-ul și Instagram-ul. Cred că asta trebuie să urmărească femeile, nu să fim mai frumoase!”

Operațiile estetice, interzise până la 60 de ani pentru Roxana Nemeș

Modelul de frumusețe al artistei este chiar mama sa. Ajunsă la 32 de ani, Roxana Nemeș o admiră pe cea care i-a dat viață, pentru frumusețea naturală pe care o afișează. Gena bună o determină pe aceasta să nu își planifice nicio intervenție estetică înainte de 60 de ani.

“Până la 60 de ani sper să pot să fac sport, să mă mențin ok și să nu am neapărat nevoie de anumite lucruri, dar pe la 60 de ani probabil că n-o să mai zic nu. Dar și atunci, nu mi-aș dori să arăt încât să nu mă mai recunoști sau să am pielea prea întinsă, nu aș vrea să beau sucul cu paiul și îmi curge pe lângă.

Eu mă uit mereu la mama care are 62 de ani acum, care arată ok. Se vede, are riduri, sunt riduri de expresie, dar asta te face și mai frumoasă. Se vede că ai trăit frumos!”, ne-a mai declarat Roxana Nemeș în exclusivitate.

Sursă foto: instagram.com