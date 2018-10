Împreuna, spre PROFIT! Un nou bilanț de top marca UN PONT PE ZI »» 5 bilete de pariuri câștigătoare, la rând!

Redacția pariuri1x2.ro traversează o perioada de inspirație maximă. Cu aproape 50 de pronosticuri ”verzi” propuse în weekend, aceasta după alte câteva zile în care câștigurile nu s-au lăsat deloc așteptate, debutul în noua săptămână a fost la fel de reușit.

In ediția de luni seara a emisiunii UN PONT PE ZI, au fost propuse 26 de pariuri. Dintre acestea, nu mai putin de 21 și-au atins ținta! Trebuie neapărat făcute o serie de mențiuni. Prima se leagă de procentajul de 100% al ponturilor câștigătoare din Cupa Germaniei, acolo unde am anticipat corect rezultatul a 5 dintre disputele programate ieri. A doua mențiune și cea mai importanta, are în vedere cota de 2. Aceasta a fost încă o data câștigătoare, pentru a 5-a oara consecutiv!

UN PONT PE ZI revine în aceasta seara, cu un nou calup de pariuri, pregătite sa asigure un profit cât mai consistent, chiar înainte de weekend. De la ora 24:00, Live pe B1 TV, Dan Bâra, Sabin Pîrvan și redacția pariuri1x2.ro aduc în analiză cele mai importante evenimente ale zilei de joi. Pariem pe fotbal, tenis, baschet si hochei! În plus, vor fi oferite primele detalii ale etapei cu numărul 14 din Liga 1, programate la finele săptămânii în curs, dar și un nou combo capabil să ne dubleze încă o dată miza.

Ne revedem si reauzim de la ora 24:00, Live pe B1 TV!

Bilanțul emisiunii UN PONT PE ZI de lunii, 29 octombrie:

Biletul în COTA 2:

HERMANNSTADT – FC VOLUNTARI SUB 3.5 GOLURI COTA 1.19 (3-0) CLUB BRUGGE – OOSTENDE PESTE 1.5 GOLURI GAZDELE COTA 1.30

(2-0 min. 38)

MOUSCRON – GENT PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.29 (3-0 min 80)

COTA 2.00

ALTE PONTURI

ROMÂNIA – CUPĂ

POLI IAȘI – VIITORUL OASPEȚII PESTE 3.5 CORNERE COTA 1.50 (3 după 90 de minute)

POLITEHNICA IAȘI – VIITORUL CONSTANȚA X2 COTA 1.46 (2-2 după 90 de minute)

ANGLIA – NATIONAL LEAGUE

HARROGATE – BARROW 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.40 (4-1)

ALDERSHOT – BOREHAM WOOD 1X & 0-4 GOLURI COTA 1.40 (1-1)

BARNET – SALFORD AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.65 (1-1 pauza)

BROMLEY – BRAINTREE AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.75 (1-1 min. 21)

BROMLEY – BRAINTREE PESTE 3.5 GOLURI COTA 3.00 (2-4)

SOLIHULL – HALIFAX 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.41 (0-0)

SUTTON – CHESTERFIELD 1 CU HA 0 COTA 1.41 (1-1 miza returnată)

ANGLIA – NATIONAL LEAUGE NORTH

CHESTER – ASHTON UTD PESTE 2.5 GOLURI COTA 1.44 (4-0)

SPENNYMOOR – YORK AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.57 (3-0)

UNITED OF MANCHESTER – ALFRETON AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.53 (1-1 min. 90)

BRADFORD PA – DARLINGTON GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.49 (2-2/2-2)

ANGLIA – NATIONAL LEAGUE SOUTH

WOKING – HUNGERFORD GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.50 (1-0/ 2-0 min 48)

BILLERICAY – EAST THURROCK GAZDELE PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.40 (2-2 min. 73)

ANGLIA – CUPA LIGII

BOURNEMOUTH – NORWICH 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.37 (2-1)

BELGIA – PRO LEAGUE

CLUB BRUGGE – OOSTENDE GAZDELE ÎNSCRIU PRIMELE & CÂȘTIGĂ COTA 1.48 (4-0)

FRANȚA – CUPA LIGII

STRASBOURG – LILLE 1X COTA 1.58 (2-0)

GERMANIA – CUPĂ

HANNOVER – WFL WOLFSBURG 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.54 (0-2)

RODINGHAUSEN – BAYERN PESTE 1.5 GOLURI ÎN PRIMA REPRIZĂ COTA 1.45 (0-2 min. 26)

DARMSTADT – HERTHA OASPEȚII SE CALIFICĂ COTA 1.38 (0-2)

AUGSBURG – MAINZ 1X & PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.58 (2-2)

HEIDENHEIM – SANDHAUSEN 2-4 GOLURI COTA 1.55 (3-0)

ITALIA – SERIE B

CARPI – PALERMO OASPEȚII CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ COTA 1.52 (0-1 pauză)

ASCOLI – VERONA PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.45 (1-0)

PERUGIA – PADOVA 1 CU HA 0 COTA 1.44 (3-2)