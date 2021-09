În ce relații au rămas Bia Khalifa și Dani Mocanu, după ce au format un cuplu când tânăra avea 15 ani

Zilele trecute, Bia Khalifa a fost surprinsă la mall în compania lui Dani Mocanu, iar cei doi păreau destul de apropiați, nicidecum supărați. Tânăra a explicat însă că nu este nimic între ei acum, însă, de asemenea, a mărturisit că Dani este singurul fost iubit cu care păstrează legătura.

„La mall ne-am văzut întâmplător. Noi ne-am împăcat, suntem bine, a rămas singurul fost cu care mai vorbesc. Ne certam din iubire. Ne mai vedem, mai vorbim, nu a fost nimic toxic după despărțire. El știe tot ce îmi place, nu mă mai întreabă”, a declarat Bia Khalifa.

În urmă cu câțiva ani Bia Khalifa povestea într-o emisiune Tv că fostul ei iubit ar fi vrut s-o prostitueze.

Bia a continuat să spună că este amenințată cu moartea și șantajată cu filmulețe în ipostaze indecente cu ea, iar cântărețul a preferat să se retragă din toată această poveste cu zi penal.

„Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început, dar la sfârşitul relaţiei eu urmam să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete”, spunea Bianca în urmă cu ceva timp la Antena 1.