În Gruia se schimbă din nou liniile »» Mara, aproape de o revenire spectaculoasă la braț cu Stanciu!

Se schimbă din nou liniile în Gruia. După ce în vară a renunțat la conducerea echipei și l-a demis pe Edward Iordănescu, finanțatorul campioanei CFR Cluj, Neluțu Varga este decis să revină asupra deciziilor.

Dacă în privnința lui Iordănescu jr. șansele de a=l determina să revină în Gruia sunt reduse în svchimb șeful din Gruia este foarte aproape de a-i readuce la echipă pe Marian Copilu și Bogdan Mara.

Ultimul a recunscut că au existat în ultimul timp discuții intense în acest sens și a spus că totul se va decide în perioada imediat următoare.

„Nu neg că nu au existat discuții ca să ne întoarcem, dar curând va exista o discuție mult mai concretă și la obiect, pentru că patronul a fost plecat din țară. Vom vedea ce va fi. Dan Petrescu, dacă este liber, n-are cum să nu ne intereseze. Dar, eu știu mai multe. El are acolo un contract foarte bun, mai are un an din iarnă, așa că este legat. E un contract mare, care se va derula chiar dacă va retrograda. Nu este condiționat de rezultat iar până acum din discuțiile mele cu Dan, și vorbesc destul de des cu el, nu i s-a transmis că nu ar mai fi dorit la echipă din iarnă. Până săptămâna viitoare, luni, marți, sper, cred că se va rezolva! Vom vedea pe ce drum o vom apuca și cu ce antrenor va continua echipa”, a declarat Bogdan Mara, la Digi Sport.

Alături de Copilu și Mara, din conducerea ardelenilor va face parte și Ddaniel Stanciu. Acesta a recunscut la rândul său că a avut o discuție cu cei care conduc destinele clubului, iar șansele să fie înregimentat în club sunt foarte mari.

„Da, am avut o discuție cu cei din conducerea clubului, cu o parte din acționari, cu domnul Băgăcean, care este președintele CA și mai mult ca sigur voi face parte din organigrama clubului în perioada imediat următoare”, a afirmat Daniel Stanciu.

După 11 runde din acest sezon, CFR Cluj se află pe locul 2 cu 20 de puncte la o lungime de rivalii de la FCSB care sunt lideri în Liga I.