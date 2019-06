CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii uluitoare despre criminalul Marcel Ionel Lepa. (Avantajele oferite de un studio de videochat) Înainte de a-l împușca pe polițistul Cristian Amariei, ”gangsterul” din Timișoara a înfipt briceagul într-un fermier milionar! (CITEȘTE ȘI: ”PRINȚUL CRIPTOMONEDELOR” A RUPT BUCUREȘTIUL ÎN DOUĂ. A APĂRUT CU UN BUGATTI CHIRON DE 4.000.000 €!)

D.A.S.(Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor documente explozive despre ucigașul polițistului din Timiș. Înainte de a-l împușca mortal pe agentul Cristian Amariei, Marcel Ionel Lepa a înjunghiat un fermier milionar.

Din documentele care au ajuns în posesia reporterilor D.A.S reiese faptul că Ionel Lepa a dat o spargere la una dintre cele mai înstărite familii de fermieri din Banat. Din câte se pare, lucrurile nu au decurs așa cum s-ar fi așteptat "gangsterul" din Timișoara. La scurt timp după ce a intrat în mod fraudulos în parcul de utilaje agricole, de unde intenționa să sustragă anumite bunuri, bărbatul a fost surprins de proprietar, moment în care Lepa a recurs la un gest extrem. Concret, Lepa l-a înjunghiat pe fermier cu un briceag.

Filmul evenimentelor

”S-a reținut că, l a data de 30.09.2014, lucrătorii Postului de Poliție Belinț s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în jurul orelor 23:00, M____ A_____ S________ și M____ V_____ din localitatea Belinț, au surprins o persoană mascată în parcul de utilaje agricole în timp ce încerca să sustragă bunuri, iar la momentul intervenției, M____ A_____ S________ a fost tăiat la mâna stângă, cu un cuțit, de persoana surprinsă la furat, astfel aceasta asigurându-și fuga de la locul faptei.

Cercetările efectuate în cauză au stabilit că:

În seara zilei de 30.09.2014 inculpatul L___ I____ M_____ s-a deplasat cu autoturismul marca WV Golf cu numărul de înmatriculare BH-5409-BT înmatriculat în Bulgaria, condus de N______ F_____ N______, cu scopul de a sustrage două bidoane cu carburant ce se aflau pe o combină agricolă parcată în fața parcului de utilaje agricole al familiei M____, situată la intrarea în localitatea Belinț, pe marginea DN6.

Odată ajunși în localitatea Belinț, inculpatul L___ I____ M_____ a coborât din autoturism, iar inculpatul N______ F_____ N______ și-a continuat drumul aproximativ 800 metri, oprindu-se în prima parcare aflată între localitatea Belinț și Coșteiu, unde a stat în așteptare. Inculpatul L___ I____ M_____, înainte de a ____________________________, și-a acoperit fața cu o cagulă, a pătruns în zona parcului de utilaje, unde a verificat perimetrul, asigurându-se că poate duce la îndeplinire intenția de a sustrage cele două bidoane despre care credea că sunt cu carburant.

În parcul de utilaje, s-a furișat sub combina parcată, pe care erau cele două bidoane și a acționat pentru sustragerea acestora prin secționarea chingii de ancorare din pânză, cu ajutorul unui briceag. În acest timp, familia M____, aflându-se în imobilul situat lângă parc, a sesizat, cu ajutorul camerelor de supraveghere montate pe întreg perimetrul parcului, prezența inculpatului L___ I____ M_____, fapt pentru care M____ A_____ S________, M____ V_____ și C_______ I___ s-au mobilizat și au ieșit din casă cu intenția de a-l prinde pe inculpat în câmpul infracțional. Cei trei au acționat pe două fronturi, M____ A_____ a ieșit în întâmpinarea inculpatului pe poarta principală, având în mână o mătură, iar ceilalți doi au ieșit în latura estică a imobilului pe o ușă laterală. În momentul în care M____ A_____ S________ a ajuns în dreptul combinei, inculpatul L___ I____ M_____ l-a sesizat și pe sub combină a ieșit, luând-o la fugă în direcția est a imobilului. Pe acest traseu i-a ieșit în față M____ V_____ și a fost nevoit să se întoarcă, alergând în direcția lui M____ A_____ S________.

Inculpatul a avut un contact direct, față în față, cu M____ A_____ S________ în spatele combinei unde, pentru a-și asigura fuga de la locul faptei, s-a manifestat violent, manevrând briceagul pe care îl avea asupra sa împotriva lui M____ A_____ S________, reușind să-l taie pe acesta la mâna stângă. În această situație, inculpatul L___ I____ M_____ și-a continuat deplasarea în fugă traversând DN6, fiind urmărit de M____ V_____, M____ A_____ S________ și C_______ I___. După ce cu toții au traversat DN6, M____ A_____ S________ a constatat că are mâna tăiată și sângera puternic, fapt ce l-a determinat că abandoneze urmărirea lui L___ I____ M_____.

Urmărirea a fost continuată însă de M____ V_____ și C_______ I___ în extravilanul localității pe o anumită distanță. Cei doi au reușit să-l ajungă pe inculpat încercând să-l imobilizeze, martorul C_______ lovindu-l cu coada unui topor pe care-l avea asupra sa la picioare și peste corp, însă nu au reușit, abandonând prinderea inculpatului”, se arată în documentele obținute de D.A.S.

Chiar dacă, inițial, Ionel Lepa a reușit să scape de urmăritorii săi, membrii familiei de fermieri, temutul agresor a fost capturat după ce autoritățile din zonă au fost alertate de proprietarii fermei.

”Fiind alertați lucrătorii de poliție, aceștia au ajuns imediat după consumarea infracțiunii la locul faptei și au efectuat activități de căutare a inculpatului L___ I____ M_____ în parcare și pe câmp. Cu acest prilej a fost depistat și identificat inculpatul N______ F_____ N______, care se afla în parcare cu autoturismul în staționare. Întrucât la momentul depistării acesta nu a putut să-și justifice prezența, neavând acte de identitate asupra sa, a fost condus la sediul postului pentru identificare și verificări, constatându-se că la momentul interceptării cât și pe durata prezenței sale la sediul postului de poliție a fost apelat de mai multe ori pe telefonul ce îl avea asupra sa de către „L___”. În timpul căutărilor, în jurul orelor 24:00 a fost identificat, în zona intersecției cu localitatea Gruni, aproape de parcarea în care staționa inculpatul N______ F_____ N______, autoturismul marca Nissan cu numărul XXXXXXXXX, la volanul căruia se afla numitul N_________ I___, care a declarat lucrătorilor de poliție ce efectuau căutările, că în jurul orelor 23:50 a fost apelat telefonic de un cunoscut pe nume L___ I____ M_____, fiindu-i solicitat să vină să-l transporte de la Belinț la L____.

După ce N______ l-a recuperat pe L___ I____ M_____, s-a procedat la oprirea autoturismului pe traseu, în imediata apropiere a parcării, în timp ce se deplasa spre localitatea Coșteiu. Ca urmare a controlului efectuat asupra autoturismului, a fost identificat inculpatul L___ I____ M_____, ce ocupa locul din dreapta față, în calitate de pasager. În interiorul autoturismului, în locul ocupat de L___ I____ M_____ au fost găsite, pe preșul din fața scaunului, o căciulă de culoare neagră confecționată din material textil ce avea decupate orificii în zona ochilor (tip cagulă), o pereche de mănuși, iar în portiera ușii dreapta față s-a găsit un briceag cu lama în poziția închis. Față de aceste bunuri găsite în autoturism, martorul N_________ I___ declară că nu îi aparțin și nu au existat în autoturism înainte de momentul în care a urcat inculpatul L___ I____ M_____, așadar deduce faptul că bunurile îi aparțin inculpatului și au fost abandonate în autoturism de acesta, la momentul în care a fost identificat. Cu ocazia controlului corporal efectuat asupra inculpatului L___ I____ M_____ a fost găsit un telefon mobil, o sumă de bani, un toc pentru briceag din material textil, bunuri ce au fost returnate inculpatului”, se mai arată în documentele citate.

Condamnat pentru tentativă la tâlhărie

După ce a fost prezentat instanței de judecată, magistrații l-au condamnat pe Ionel Lepa la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la tâlhărie în formă calificată, la care s-au adăugat și un spor de 1486 zile pe care acesta îl avea de la o condamnare mai veche.

”În baza art. 396 alin. (1) și alin. (2) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul L___ I____ M_____ – fiul lui I__ și M_______-G___, născut la data de 01.11.1971 în L____, jud. T____, posesor al CI ________, nr. xxxxxx elib. de SPCLEP L____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în L____, _________________. 2B, ___________, jud. T____, cetățean român, necăsătorit, studii 12 cls., fără ocupație, cu antecedente penale, recidivist, la pedeapsa de 4 ani și 8 luni închisoare , pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la tâlhărie în formă calificată, prevăzută de art. 32 Cod penal raportat la art. 233, art. 234 alin. (1) lit. „c” și „d” Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. (2) Cod penal raportat la art. 234 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) și lit. b) C.pen. (constând în dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) pe o durată de 3 ani, care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen.

În baza art. 65 alin. (1) și (3) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată. În baza art. 104 alin. (2) Cod penal, revocă liberarea condiționată din executarea pedepsei aplicate prin Sentința Penală nr. 247/31.10.2005 pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. 4117/2005 definitivă prin Decizia Penală nr. 357/A/13.12.2006 a Curții de Apel A___ I____ și dispune executarea restului de pedeapsă de 1486 zile închisoare.

În baza art. 104 alin. (2) teza a II-a Cod penal raportat la art. 43 alin. (1) Cod penal adaugă pedeapsa de 4 ani și 8 luni închisoare , stabilită prin prezenta hotărâre, la restul rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, de 1486 zile, aplicată prin Sentința Penală nr. 247/31.10.2005 pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. 4117/2005 definitivă prin Decizia Penală nr. 357/A/13.12.2006 a Curții de Apel A___ I____, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani, 8 luni și 1486 zile închisoare.

În temeiul art. 45 alin. (1) (2) și (3) lit. b) Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 187/2012 contopește pedepsele complementare aplicate prin prezenta hotărâre cu cele aplicate prin Sentința Penală nr. 247/31.10.2005 pronunțată de Tribunalul A___ în dosarul nr. 4117/2005 definitivă prin Decizia Penală nr. 357/A/13.12.2006 a Curții de Apel A___ I____ urmând ca alături de pedeapsa principală rezultantă, de 4 ani, 8 luni și 1486 zile închisoare, inculpatului să îi fie aplicată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), d), e), f) și g) Cod penal pe o durată de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen.

În temeiul art. 45 alin. (5) Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 187/2012, aplică, alături de pedeapsa principală rezultantă, de 4 ani, 8 luni și 1486 zile închisoare, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), d), e), f) și g) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. d) C.proc.pen., rap. la art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen., dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri, folosite de inculpat la săvârșirea infracțiunii și depuse la camera de corpuri delicte a Judecătoriei L____: – O căciulă tip cagulă din material textil de culoare neagră; – O pereche de mănuși din material textil de culoare albă; – Un briceag cu lama din oțel inoxidabil cu lungimea de 7 cm cu mâner maro și elemente din oțel inoxidabil.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul L___ I____ M_____ în vederea introducerii profilului lor genetic în baza de date a S.N.D.G.J. la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În baza art. 397 alin. (1) C.proc.pen, art. 19 Cod de procedură penală și art. 25 Cod de procedură penală raportat la art. 1357 și art. 1391 C.civ., admite acțiunea civilă formulată de partea civilă M____ A_____-S________ și oblige inculpatul la plata, către această parte civilă, a echivalentului în lei, de la data pronunțării hotărârii, a sumei de 6000 euro cu titlul de daune morale.

În baza art. 397 alin. (1) C.proc.pen, art. 19 Cod de procedură penală și art. 25 Cod de procedură penală raportat la art. 1357 și art. 1391 C.civ., admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă M____ V_____ și obligă inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de 100 lei cu titlul de despăgubiri materiale.

Respinge în rest acțiunea civilă. În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 6000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 2.350 reprezintă costul expertizei privind profilul genetic). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică”, se arată în decizia magistraților.

Ionel Lepa, cel mai ”vânat” român!

Reamintim faptul că, timp de două zile, Ionel Lepa a fost unul dintre cei mai căutați români de către toată Poliția! Ucigașul polițistului din Timiș a fost capturat, după ce a fost ascuns de un prieten în casa unei bătrâne. Vizibil rănit în schimbul de focuri care a avut loc duminică, bărbatul era într-o stare de nedescris.

Marcel Ionel Lepa a fost găsit, marți, în casa bunicii unui prieten din Remetea Mare, locuință care a fost percheziționată de forțele de ordine luni, iar oamenii legii au găsit urme de sânge în baie, semn că individul a trecut pe acolo după ce l-a omorât pe polițist. Marți, Lepa avea arma la brâu. După ce a fost capturat, bărbatul a fost transportat, marți dimineață, cu o ambulanță la Spitalul Municipal Timișoara, pentru a primi îngrijiri medicale.

”Lepa era într-o stare de sănătate foarte proastă. Avea febră mare și urinase pe el din cauza rănilor produse de cele trei gloanțe. Dacă nu ar fi fost împușcat, șansele să fie prins ar fi fost unele destul de mici, în condițiile în care plănuia să fugă în Serbia. Avea acolo niște legături, atât cu membrii unor grupări infracționale sârbești, cât și rude din partea mamei, care tocmai se pregăteau să-l ajute. Momentan se cercetează și cine l-a ajutat pe ucigaș, pe teritoriul României, în perioada în care a stat ascuns aici”, au declarat surse apropiate anchetei pentru site-ul nr.1 din România.

