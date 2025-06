Încă un deces în lumea showbizului! Devin Harjes, cunoscut pentru Broadwalk Empire, a murit la doar 41 de ani

Actorul Devin Harjes, care a jucat în seriale precum Boardwalk Empire și Manifest, a decedat. Cunoscutul actor avea doar 41 de ani și a murit din cauza unei maladii necruțătoare.

Actorul a decedat într-un spital din New York pe 27 mai din cauza complicațiilor provocate de cancer, la câteva luni după diagnosticare, a confirmat reprezentantul său, citat de eonline.com.

„A fost un artist cu mari convingeri, care nu a dat niciodată mai puțin de sută la sută niciunui rol pe care l-a jucat. Ca persoană, a fost generos, bun, înțelegător și devotat familiei și prietenilor săi, un călăreț excelent și avea un talent magic pentru toate animalele”, a declarat reprezentantul său într-un comunicat.

Harjes s-a născut și a crescut în vestul Texasului. „Viața lui a început cu ritmul copitelor și pe câmpiile deschise. La doar trei zile după ce s-a născut, tatăl său l-a purtat pe el și pe sora sa călare”, se arată în necrologul său. „Această legătură timpurie cu animalele și spiritul rodeo au rămas cu el și mai târziu au devenit fundația improbabilă, dar perfectă, pentru o viață în artele spectacolului”.

A murit Devin Harjes

Harjes a studiat actoria la facultate și și-a lansat cariera în scena teatrală din Dallas-Fort Worth, unde a jucat în piese precum „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Curând s-a mutat la New York City, unde a jucat în spectacole și filme independente.

Și-a făcut debutul în televiziune în 2011, interpretându-l pe Jack Dempsey în Boardwalk Empire. În anii următori, actorul a apărut în seriale precum Blue Bloods, Orange Is the New Black, Gotham, Daredevil și Elementary. Cel mai recent rol al său, care a venit în 2020, a fost și cel mai important – Pete Baylor în serialul Manifest.

În afara actoriei, Devin „a fost dedicat artelor marțiale și un obișnuit al sălii de sport”, se arată în necrologul său. Actorul i-a lăsat în urmă pe părinții săi, Randy Harjes și Rosanne Harjes, sora sa, Trish Harjes, fosta sa soție Shiva Shobitha și alți apropiați, mai arată sursa citată.

