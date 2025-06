Incendiu de proporții la Dubai Marina! Momentul în care una dintre cele mai înalte clădiri a luat foc + 4.000 de persoane evacuate

Panică de proporții în Dubai. Vineri seara, un incendiu puternic a cuprins una dintre cele mai înalte clădiri rezidențiale din zona luxoasă, Dubai Marina. Aproape 4.000 de persoane au fost evacuate de urgență, iar flăcările au putut fi văzute de la kilometri distanță. Locatarii au fost scoși rapid din imobil, iar intervenția pompierilor a fost una care a durat mai bine de 6 ore.

Totul a început în jurul orei 20:30 când etajele superioare ale unei clădiri impunătoare, cunoscută sub numele de Tiger Tower, au fost cuprinse de foc. Flăcările s-au răspândit rapid, iar fumul gros a pus în alertă întreaga zonă. Zeci de echipaje de intervenție au fost mobilizate de urgență, iar primele măsuri au fost evacuarea locatarilor și izolarea zonei.

#BREAKING

Dubai Skyscraper Fire | 3,800+ Evacuated

A massive fire broke out at Tiger Tower (Marina Pinnacle) in Dubai Marina

Nearly 4,000 residents safely evacuated, no casualties reported

Firefighting teams acted swiftly, cooling ops still ongoing

Authorities confirm…

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 14, 2025